Противодействие агрессии России: Кулеба назвал ключевые аспекты новой хартии Украины и США

В обновленной хартии американо-украинской комиссии по стратегическому партнерству зафиксируют положение об агрессии России против Украины. По мнению Дмитрия Кулебы, это будет свидетельством абсолютной необратимости политики США.

Есть разногласия в терминологии, – Кулеба

В США есть полное взаимопонимание в вопросе безопасности оценок скопления российских войск на границах с Украиной. Об этом министр иностранных дел заявил накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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У нас нет разногласий с США относительно оценки ситуации вокруг Украины. Есть различия в терминологии, которая используется в течение этого комментирования. Одно дело – это когда массово перебрасываются (российские – 24 канал) войска. Это уже настораживает. Но это еще не является свидетельством решающей стадии подготовки наступления,

– пояснил чиновник.

Он в очередной раз подчеркнул, что разведывательные органы Украины не видят образования наступательных формирований вдоль украинской границы. Однако это не отрицает тот факт, что Россия создала серьезное вооруженное напряжение. Ведь большинство военной инфраструктуры еще с весны 2021 года остается недалеко от границы. Ее в любой момент можно привести в действие и сформировать наступательные группировки.

Украина сохраняет взвешенную позицию

Сейчас мы наблюдаем точки напряжения вдоль границы на Донбассе, Крыма и Беларуси. Россия может активировать их в любой момент.

Наша задача – делать все, чтобы этого не случилось. А если это, не дай Бог, произойдет, то задача дипломатов будет максимально мобилизовать поддержку мира и действия наших международных партнеров, которые будут способны остановить Россию,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Россия создала энергетически кризис в Европе, использовав газ как оружие. В то же время Германия ранее обещала, что инициирует санкции, в случае таких действий Кремля.

"Мы благодарны Германии за последовательную поддержку Украины, но у нас есть вопрос: так что, собственно, происходит? Какие действия теперь предпринимаются для того, чтобы указать России на ее место?" – отметил министр.

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Хартия зацементирует американскую политику на годы вперед

Основная цель визита украинского министра в США – это обновление хартии американо-украинской комиссии по стратегическому партнерству. Известно, что у Кулебы будут встречи также в Пентагоне, Совете нацбезопасности США и в экспертных кругах.

"Хартия – это стратегический документ. Она на 10 лет будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США. Теоретически может измениться даже администрация в Вашингтоне, но Хартия все равно будет продолжать действовать. Она зацементирует американскую политику на годы вперед", – подытожил Кулеба.

Комиссия американо-украинского стратегического партнерства работает с 2008 года. Она является важным механизмом для сотрудничества между странами относительно общих приоритетов в широком кругу вопросов. Новое заседание состоится уже 10 ноября. Именно на нем Украина и США подпишут Хартию стратегического партнерства.