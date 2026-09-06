Противодействие баллистическим ракетам и реактивным дронам: Зеленский анонсировал хорошие новости

Владимир Зеленский заявил об укреплении потенциала Украины в области противодействия баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам. По его словам, в следующем году США и Германия увеличат производство ракет для систем Patriot, а Украина параллельно разрабатывает собственные решения.

Об этом стало известно в ходе переговоров 6 сентября между специальными представителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером с украинской стороной. Подробности сообщает 24 Канал.

Что изменится в противодействии баллистическим ракетам?

Зеленский подчеркнул, что противоракетная оборона остается одним из слабых мест украинской обороны. Президент сообщил, что провел встречи с партнерами в Норвегии и Канаде и работает над укреплением этого направления.

Наша украинская противоракетная система появится в ближайшее время. Я думаю, мы будем двигаться максимально быстро к этому результату,

– подчеркнул он.

В то же время Украина рассчитывает на увеличение американского производства ракет для системы "Патриот" в следующем году. По словам Зеленского, даже после окончания войны такие системы останутся необходимыми для защиты государства.

Также глава государства отметил, что соответствующее производство будет наращивать и Германия, которая имеет необходимые лицензии и договоренности с Украиной.

Особое внимание Зеленский уделил новой угрозе – реактивным дронам. По его словам, в последние дни Россия существенно усилила воздушные удары, поэтому Украине необходимо быстро создавать эффективные средства перехвата таких целей.

На сегодняшний день у нас в Украине около 60 компаний, которые уже занимаются сбиванием реактивных дронов. Если быть точным – 67. У нас есть три–пять компаний, которые уже показали результаты, и сейчас мы рассчитываем на их силы, чтобы масштабировать эту возможность,

– сказал он.

Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись три раунда предметных переговоров с участием Владимира Зеленского, спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, а также советников стран "евротройки". Стороны обсудили параметры дипломатического урегулирования войны, краткосрочную поддержку Украины и дальнейшее восстановление государства.

Особое внимание уделили подготовке к зиме и формированию "зимнего пакета" для Украины. Речь идет, в частности, об усилении противовоздушной обороны, защите критически важной инфраструктуры и поддержке энергетики.

Также обсуждались поставки американского сжиженного природного газа. Еще одним важным вопросом стали территориальная целостность Украины и будущие гарантии безопасности.

Кроме того, участники переговоров рассмотрели экономические гарантии, программы восстановления и создание специального "плана процветания" для Украины. При этом Зеленский подчеркнул, что ключевые сложные вопросы, касающиеся завершения войны, должны решаться на уровне лидеров государств.