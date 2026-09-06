Про це стало відомо під час перемовин 6 вересня між спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером з українською стороною. Подробиці передає 24 Канал.

Що зміниться у протидії балістиці?

Зеленський наголосив, що антибалістична спроможність залишається одним зі слабких місць української оборони. Президент повідомив, що провів зустрічі з партнерами у Норвегії та Канаді та працює над посиленням цього напрямку.

Наша українська антибалістична система буде в найближчому часі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату,

– наголосив він.

Водночас Україна розраховує на збільшення американського виробництва ракет до Patriot наступного року. За словами Зеленського, навіть після завершення війни такі системи залишатимуться необхідними для захисту держави.

Також глава держави зазначив, що відповідне виробництво нарощуватиме й Німеччина, яка має необхідні ліцензії та домовленості з Україною.

Окрему увагу Зеленський приділив новій загрозі – реактивним дронам. За його словами, останніми днями Росія суттєво посилила повітряні удари, тому Україні необхідно швидко створювати ефективні засоби перехоплення таких цілей.

На сьогодні у нас близько 60 компаній в Україні, які вже займаються тим, щоб збивати реактивні дрони. Якщо точно бути – 67. Три – п'ять компаній у нас є, які показали вже результати, і зараз ми розраховуємо на їхні сили, щоб масштабувати цю можливість,

– сказав він.

Нагадаємо, 6 вересня у Києві відбулися три раунди предметних переговорів за участю Володимира Зеленського, спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також радників країн "євротрійки". Сторони обговорили параметри дипломатичного врегулювання війни, короткострокову підтримку України та подальшу відбудову держави.

Окрему увагу приділили підготовці до зими та формуванню "зимового пакета" для України. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони, захист критичної інфраструктури та підтримку енергетики.

Також обговорювалося постачання американського скрапленого природного газу. Ще одним важливим питанням стали територіальна цілісність України та майбутні гарантії безпеки.

Крім того, учасники переговорів розглянули економічні гарантії, програми відбудови та створення спеціального "плану процвітання" для України. Водночас Зеленський наголосив, що ключові складні питання щодо завершення війни мають вирішуватися на рівні лідерів держав.