Как Украине эффективнее противодействовать баллистике: экс-офицер Воздушных сил назвал самые действенные средства

Украине необходимо модернизировать систему противовоздушной обороны из-за нехватки запасов. Современные эффективные комплексы способны эффективно противостоять российской баллистической угрозе.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. Благодаря увеличению количества систем IRIS-T или других решений европейских производителей Украина может существенно повысить эффективность защиты своего неба.

Какие преимущества современных систем

Он объяснил, что Patriot – это система противовоздушной обороны, способна перехватывать большое количество целей. Однако качественнее с современными баллистическими ракетами справляются системы вроде THAAD или израильские Arrow – именно системы противоракетной защиты.

Они могут перехватывать ракеты на самой высокой траектории полета, что делает невозможным любые дальнейшие действия или изменения тактики врага в применении этих ракет,

– сказал Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что во время последней атаки на Киев было перехвачено лишь малое количество ракет, поскольку россияне использовали обновленную баллистику корейского производства. Украинские ПВО смогли перехватить только "Искандер".

Россия получает большое количество помощи от Северной Кореи – мы видим и артиллерийские снаряды, и военных, и еще большое количество разнообразного вооружения,

– отметил Храпчинский.

Он уточнил, что система Patriot действительно может перехватывать баллистические ракеты, но это происходит на конечной траектории – примерно 30 – 40 километров. Система THAAD способна перехватывать цели на расстоянии более 100 километров, то есть еще за пределами атмосферы.

IRIS-T также способна перехватывать баллистику, но только на малых высотах и если это не сверхскоростная ракета. Европейская система SAMP/T тоже имеет соответствующие возможности, хотя требует доработки.

"Вот сейчас выходит система SAMP/T NG, и я считаю, что европейская система будет перспективным решением в вопросе защиты не только воздушного пространства Украины, но и Европы в целом. Опять-таки, нам надо рассматривать создание современных систем вместе с Европой", – отметил Храпчинский.

Украина и Европа могут создать совместный ВПК

По его словам, имеющиеся в Европе системы защиты от межконтинентальных баллистических ракет – это преимущественно корабельные комплексы, адаптированы к стационарному использованию. Они размещены в Польше и Румынии. Европейский оборонно-промышленный комплекс длительное время не развивал современные системы ПВО. В Европе до сих пор нет самолета 5 поколения, что свидетельствует о ее зависимости от США.

Сейчас у Украины есть возможность объединить усилия с европейскими концернами по созданию современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также насыщение этими системами уже существующих украинских предприятий,

– сказал Храпчинский.

Он отметил необходимость создания единого оборонного концерна с Европой и рассмотрения ВПК Украины и Европы как единой целостной системы. Необходимо разрабатывать общее законодательство и стратегию как в Европе, так и в Украине. На четвертом году войны Украина до сих пор имеет проблему стратегического видения развития ключевых технологий.

Храпчинский добавил, что большинство изделий, которые сейчас используют на линии Бахмут – Артемовск, были созданы благодаря сотрудничеству военных непосредственно на фронте и инженеров, которые оперативно искали решения для защиты бойцов.

Именно поэтому мы сделали мощный шаг в развитии систем радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, которые сначала работали на малом расстоянии, а впоследствии – и на большей. Поэтому создание совместно с Европой производственных мощностей позволит реально усилить ПВО Украины и всей Европы,

– добавил Храпчинский.

Он подытожил, что война уже не ограничивается территорией Украины – она перешла в Европу. Если США защищены океанами, то Европа ведет войну на суше. Здесь не нужны авианосцы или подводные лодки – нужны совсем другие средства поражения, способные действовать по вражеской территории.