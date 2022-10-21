Самолеты НАТО также подлетают к границам временно оккупированной Белоруссии. Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.
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Эксперт отметил, что США и Британия проводят активные разговоры о российской угрозе.
"Речь идет о тактическом ядерном вооружении России. Также сейчас идет обучение по ядерному сдерживанию в Европе. Поэтому между сторонами идет координация. Поездка Уоллеса в США имела определенный комплекс вопросов, которые точно связаны с Россией", – пояснил обозреватель.
По его словам, беспокойство западных союзников Украины выражается в активности разведывательной авиации.
Важный аспект – буквально вчера в НАТО начали "интересные полеты" вокруг России в 40-50 километрах от страны-оккупанта. Одновременно участвовали итальянский разведывательный самолет дальней радиолокационной слежки Avax, британский самолет и два топливных воздушно-заправочных танкера воздушных сил США,
– указал специалист.
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Он добавил, что "воздушные танкеры" обеспечивали одновременную заправку большого количества истребителей.
"Это все происходит буквально в 40 километрах от границ России. Такие полеты показательны. Также на днях натовские самолеты Avax и E-3 кружили в 10 километрах от Беларуси ", – резюмировал Катков.
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