Літаки НАТО також підлітають до кордонів тимчасово окупованої Білорусі. Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.
Зверніть увагу Росія хоче переобладнати частину білоруських Су-25 під носії ядерної зброї
Експерт зазначив, що США і Британія мають активні розмови щодо російської загрози.
"Мова йде про тактичне ядерне озброєння Росії. Також зараз йдуть навчання з ядерного стримування у Європі. Тому між сторонами йде координація. Поїздка Воллеса до США мала певний комплекс питань, які точно пов'язані з Росією", – пояснив оглядач.
За його словами, занепокоєння західних союзників України виражається в активності розвідувальної авіації.
Важливий аспект – буквально вчора у НАТО почали "цікаві польоти" навколо Росії у 40 – 50 кілометрах від країни-окупантки. Одночасно брали участь італійський розвідувальний літак дальнього радіолокаційного стеження Avax, британський літак та два паливні повітрянозаправні танкери повітряних сил США,
– вказав фахівець.
Як НАТО реагує на російські загрози у Європі: дивіться відео
Він додав, що "повітряні танкери" забезпечували одночасну заправку великої кількості винищувачів.
"Це все відбувається буквально за 40 кілометрів від кордонів Росії. Такі польоти є показовими. Також днями натівські літаки Avax та E-3 кружляли за 10 кілометрів від Білорусі", – резюмував Катков.
Читайте також Щит Заходу із сучасної ППО: як і чим Україна закриватиме небо від російських ракет
Вас також може зацікавити – у США хочуть навчати українських пілотів: дивіться відео
Російська загроза в Європі: останні новини
- Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що Росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава Кремля наголосив, що не блефує.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника Кремля Владіміра Путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.
- Очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес у США 19 жовтня зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном та командувачем Збройних сил Марком Міллі. Головною темою зустрічі стала підтримка України.
- Також стало відомо, що Росія планує переобладнати білоруські винищувачі Су-25 під ядерну зброю. При цьому Росія не планує передавати Білорусі відповідну технологію.
- Водночас 17 жовтня Командування повітряно-космічної оборони Аляски перехопили 2 російські бомбардувальники.