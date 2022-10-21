Літаки НАТО також підлітають до кордонів тимчасово окупованої Білорусі. Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

Зверніть увагу Росія хоче переобладнати частину білоруських Су-25 під носії ядерної зброї

Експерт зазначив, що США і Британія мають активні розмови щодо російської загрози.

"Мова йде про тактичне ядерне озброєння Росії. Також зараз йдуть навчання з ядерного стримування у Європі. Тому між сторонами йде координація. Поїздка Воллеса до США мала певний комплекс питань, які точно пов'язані з Росією", – пояснив оглядач.

За його словами, занепокоєння західних союзників України виражається в активності розвідувальної авіації.

Важливий аспект – буквально вчора у НАТО почали "цікаві польоти" навколо Росії у 40 – 50 кілометрах від країни-окупантки. Одночасно брали участь італійський розвідувальний літак дальнього радіолокаційного стеження Avax, британський літак та два паливні повітрянозаправні танкери повітряних сил США,

– вказав фахівець.

Як НАТО реагує на російські загрози у Європі: дивіться відео

Він додав, що "повітряні танкери" забезпечували одночасну заправку великої кількості винищувачів.

"Це все відбувається буквально за 40 кілометрів від кордонів Росії. Такі польоти є показовими. Також днями натівські літаки Avax та E-3 кружляли за 10 кілометрів від Білорусі", – резюмував Катков.

Читайте також Щит Заходу із сучасної ППО: як і чим Україна закриватиме небо від російських ракет

Вас також може зацікавити – у США хочуть навчати українських пілотів: дивіться відео

Російська загроза в Європі: останні новини