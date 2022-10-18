Як повідомили в Командуванні повітряно-космічної оборони Аляски (NORAD), вони змогли точно ідентифікувати ці літаки. Ними виявилися російські бомбардувальники Ту-95 Bear-H.

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Літаки не увійшли у суверенний повітряний простір США чи Канади

Тож через ці дії Росії два винищувачі F-16 ВПС США перехопили їх. Однак в Командуванні зазначили, що російські літаки залишилися в міжнародному повітряному просторі та не увійшли у суверенний повітряний простір США чи Канади.

NORAD відслідковує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які потрапляють у зону ПВО. NORAD регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, якщо необхідно, супроводжує їх з ПВО,

– зазначили у повідомленні.

Також в командуванні підкреслили, що для відстеження та ідентифікації літаків і інформування про відповідні дії вони використовують:

багатошарову оборонну мережу супутників,

наземних радарів,

бортових радарів,

винищувачів.

Тож у результаті усіх проведених робіт російську діяльність у зоні розпізнавання північноамериканської ПВО не розглядають як загрозу, а також не вважають її провокаційною.

"Ми як і раніше готові застосувати низку варіантів відповіді для захисту суверенітету Північної Америки та Арктики", – підкреслили у Командуванні.

Росія порушує повітряний простір інших держав

10 жовтня у Молдові заявили, що три російські крилаті ракети, випущені по Україні, порушили їхні кордони. Через це на розмову викликали посла Росії.

У вересні стало відомо, що за тиждень з 29 серпня по 4 вересня винищувачі НАТО в Литві 6 разів перехоплювали літаки Росії. Вони порушували повітряний простір над Балтійським морем.

У серпні російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії без дозволу. Інцидент трапився ввечері.

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