Как сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Аляски (NORAD), они смогли точно идентифицировать эти самолеты. Ими оказались русские бомбардировщики Ту-95 Bear-H.

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Самолеты не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады

Из-за этих действий России два истребителя F-16 ВВС США перехватили их. Однако в Командовании отметили, что российские самолеты остались в международном воздушном пространстве и вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады.

NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, попадающие в зону ПВО. NORAD регулярно следит за движением иностранных самолетов и, если необходимо, сопровождает их с ПВО,

– отметили в сообщении.

Также в командовании подчеркнули, что для отслеживания и идентификации самолетов и информирования о соответствующих действиях они используются:

многослойную оборонную сеть спутников,

наземных радаров,

бортовых радаров,

истребителей.

Поэтому в результате всех проделанных работ российскую деятельность в зоне распознавания североамериканской ПВО не рассматривают как угрозу, а также не считают ее провокационной.

"Мы по-прежнему готовы применить ряд вариантов ответа для защиты суверенитета Северной Америки и Арктики", – подчеркнули в Командовании.

Россия нарушает воздушное пространство других государств

10 октября в Молдове заявили, что три российских крылатых ракеты, выпущенных по Украине, нарушили их границы. Поэтому на разговор вызвали посла России.

В сентябре стало известно, что через неделю с 29 августа по 4 сентября истребители НАТО в Литве 6 раз перехватывали самолеты России. Они нарушали воздушное пространство над Балтийским морем.

В августе российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии без разрешения. Инцидент произошел вечером.

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