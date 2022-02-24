Противодействие российским фейкам: где читать проверенные данные
24 февраля 2022 , 11:10Читати новину українською
Кроме война на фронте, в Украине также идет информационная война. Кремль распространяет циничные и наглые фейки о нашем государстве и нашем войске. Поэтому мы собрали для вас источники надежной и достоверной информации.
Мы также пользуемся надежными источниками информации. Поэтому далее оставляем вам ссылки на страницы властных структур, на которых появляются официальные обновленные данные. Их подготовило Мининфраструктуры.
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Официальные источники информации
- Офис Президента Украины;
- Генштаб Вооруженных Сил Украины;
- Кабинет Министров Украины;
- Министерство обороны Украины;
- Министерство внутренних дел;
- Национальная полиция;
- ГСЧС;
- Госпогранслужба;
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;
- Госслужба спецсвязи;
- Сухопутные войска ВСУ;
- Военно-морские силы ВСУ;
- Территориальная оборона.
Все ссылки на страницы в социальных сетях.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!