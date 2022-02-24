Противодействие российским фейкам: где читать проверенные данные

Кроме война на фронте, в Украине также идет информационная война. Кремль распространяет циничные и наглые фейки о нашем государстве и нашем войске. Поэтому мы собрали для вас источники надежной и достоверной информации.

Мы также пользуемся надежными источниками информации. Поэтому далее оставляем вам ссылки на страницы властных структур, на которых появляются официальные обновленные данные. Их подготовило Мининфраструктуры.

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Официальные источники информации

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Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!