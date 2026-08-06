Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что у украинского командования уже есть наработки и сценарии противодействия этой угрозе, однако их детали строго засекречены. Он объяснил, что может помешать уничтожению пусковых установок еще до запуска ракет и почему этот вопрос сейчас является одним из самых критических для Украины.

У Украины уже есть сценарии противодействия баллистическим ракетам

Угроза со стороны баллистических ракет входит в число главных приоритетов украинского военного руководства. Политическое руководство ежедневно получает информацию о поиске способов противодействия, ведь дальнейшие массированные удары могут нанести критический ущерб не только военным объектам, но и экономике страны.

Эта тема сейчас является наиболее проблемной для Украины. Даже на фронте ситуация, на мой взгляд, немного стабильнее, чем с баллистическими ударами,

– подчеркнул Ступак.

Украинские военные уже разработали возможные сценарии и методику борьбы с такими ракетами, однако все подробности засекречены. Неизвестно также, речь идет только об отечественных решениях или о сочетании украинских и западных технологий. Главным ограничением остается количество доступных средств.

Есть наработки, есть методология. Мобильная пусковая установка выезжает на позицию и разворачивается примерно за 10 минут. Наши военные говорят: мы знаем, как и где действовать, главное, чтобы хватило ресурсов,

– рассказал бывший сотрудник СБУ.

Быстрое перемещение установок значительно затрудняет их обнаружение и уничтожение до запуска. В то же время наработки уже есть, а работа над ними ведется очень активно, поэтому результат будет зависеть от того, насколько быстро Силы обороны Украины получат необходимые технологии и средства поражения.

Россия может запускать более сотни баллистических ракет в месяц

Рассчитывать на быстрое истощение российских запасов не стоит. Москва сохранила производственные мощности и продолжает пополнять арсеналы, в частности благодаря сотрудничеству с Северной Кореей. В июле Россия запустила по Украине около 380 ракет различных типов, из которых примерно 126 были баллистическими.

Мы уже слышали в марте 2022 года, что России хватит ракет лишь на два или три массированных удара. Но у них есть производственные мощности, ракеты продолжают изготавливать,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Пока непонятно, станет ли такое количество баллистических ракет новым постоянным уровнем или было пиковым показателем. Объемы российского производства могут колебаться в зависимости от поставок комплектующих и других факторов, точную информацию о которых имеют украинская и западные разведки.

Не могу сказать, являются ли 126 баллистических ракет минимальной отметкой, от которой количество будет только расти, средним показателем или же максимумом, после которого наступит спад,

– пояснил Ступак.

Точные причины колебаний в темпах производства могут оценить только украинская и западные разведки. Однако уже ясно, что Россия не только сохраняет собственные мощности, но и пополняет ракетный арсенал благодаря поддержке Северной Кореи.

Украина не может открыть еще один фронт

Северная Корея фактически стала участницей войны, поставляя России ракеты и другие средства поражения. В то же время Украина не имеет возможности напрямую воздействовать на военные объекты КНДР, а ее ядерный статус делает любую эскалацию еще более опасной.

К сожалению, мы не можем дотянуться до Северной Кореи. Мы понимаем, что у нее есть ядерное оружие, и нам лучше не открывать еще один фронт, как и в случае с Ираном,

– пояснил Ступак.

Приходится сосредоточиться на тех системах, которые Россия уже разместила или планирует развернуть на своей территории. Пусковые установки и подразделения, применяющие северокорейскую баллистическую ракетную технику против Украины, являются законными военными целями, однако для их поражения необходимы точные разведданные и достаточное количество дальнобойных средств.

В то же время публичные предупреждения украинской дипломатии должны удержать Пхеньян от дальнейшего развертывания своих систем и более глубокого втягивания в войну.

Ступак объяснил, как Украина может противодействовать баллистическим ракетам: смотрите видео