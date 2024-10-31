Об этом в эфире 24 Канала отметил заместитель генерального директора предприятия по производству средств РЭБ, авиаэксперт Анатолий Храпчинский, озвучив, что это свидетельствует о намерении России экономить, ведь она тоже не готова к войне на истощение, поэтому ищет дешевое решение.

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Украине нужны средства перехвата вражеских дронов

За 2,5 года полномасштабного вторжения Россия только по тыловым украинским городам выпустила ориентировочно 4 850 крылатых ракет типа Х-101, Х-555. Но количество дронов, которыми враг атакует Украину, значительно больше – 8 200 за период полномасштабной войны.

"Говоря о защите ПВО против ударных беспилотников, мы должны самостоятельно позаботиться о средствах для перехвата. В свое время мобильные огневые группы стали движущей силой преодоления проблематики по применению врагом ударных дронов. Уже есть первые результаты работы зенитного дрона по БпЛА "Гербера", хотя и пока не по "Шахеду", – отметил Храпчинский.

Эта технология нарабатывается, в ближайшее время, по словам авиаэксперта, будет больше результатов, как когда-то от применения украинскими силами зенитных дронов по российским разведывательным беспилотникам.

Стоит привлекать искусственный интеллект

Авиаэксперт отметил, что необходимо создавать автоматические системы перехвата воздушных целей, потому что такое большое количество дронов, которое летит в сторону Украины, создает проблему. Сейчас недостаточно мобильных групп, которые могли бы перехватывать их.

Надо говорить об искусственном интеллекте, наборе алгоритмов, который использовал бы возможность автоматического перехвата целей. Следует добавлять и наземные средства радиолокаций, которые могли бы обнаруживать цель и помогать наводиться на нее,

– озвучил Храпчинский.

Напомним, в Соединенных Штатах заканчиваются запасы определенных типов ракет для систем противовоздушной обороны. Производство ракет не успевает за потребностями. Научный сотрудник и заместитель директора программы по обороне в Стимсоновском центре в Вашингтоне Элиас Юсиф рассказал, что война в Украине и Израиле оказалась затяжной, это США не учитывали в оборонном планировании.