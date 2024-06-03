В разговоре с 24 Каналом председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова предположила, может ли быть разнос между Белоусовым и генералами.

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"Я думаю, что это неизбежно. Гражданского министра будут жрать со всех сторон, а он, конечно, будет аппаратно обороняться и тянуть в министерство своих людей. Своих генералов у него нет и генералы времен Шойгу прекрасно понимают, что на их должности новый министр приведет своих людей", – сказала Романова.

Белоусов показал свою тупость

Во время своего первого выступления в должности министр обороны страны-агрессора Белоусов наговорил немало бреда. В то же время он полностью развеял предположение о том, что он страшный и опытный человек.

Это выступление раскрыло все карты. Вдруг мы увидели, что перед нами может и ужасный человек, но абсолютно глупый,

– отметила Романова.

В частности, Белоусов рассказал о том, как собирается бороться с коррупцией в стране. Он также раскритиковал начальника генерального штаба России Валерия Герасимова за провалы в организации так называемой "сво". Очевидно, такие слова и действия не понравились российским генералам.

Однако как отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая", настолько смешным и нелепым не был бы Белоусов необходимо помнить, что это военный преступник.

"Таким же спор о главе центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Она замечательный специалист, которая фактически единственная удерживает экономику России от краха. Однако это не делает ее не военным преступником", – добавила Романова.

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