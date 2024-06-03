У розмові з 24 Каналом голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова припустила, чи може бути рознос між Бєлоусовим й генералами.

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"Я думаю, що це неминуче. Цивільного міністра жертимуть з усіх боків, а він, звісно, буде апаратно оборонятися і тягнути у міністерство своїх людей. Своїх генералів у нього немає і генерали часів Шойгу прекрасно розуміють, що на їхні посади новий міністр приведе своїх людей", – мовила Романова.

Бєлоусов показав свою тупість

Під час свого першого виступу на посаді міністр оборони країни-агресора Бєлоусов наговорив чимало маячні. Водночас він повністю розвіяв припущення про те, що він страшна та досвідчена людина.

Цей виступ розкрив усі карти. Раптом ми побачили, що перед нами може й жахлива людина, але абсолютно дурна,

– зазначила Романова.

Зокрема, Бєлоусов розповів про те, як збирається боротися з корупцією в країні. Він також розкритикував начальника генерального штабу Росії Валєрія Гєрасімова за провали в організації так званої "сво". Очевидно, такі слова й дії не сподобалися російським генералам.

Однак як зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая", настільки смішним та безглуздим не був би Бєлоусов необхідно пам'ятати, що це воєнний злочинець.

"Таким самий спор про голову центрального банку Росії Ельвіру Набіулліну. Вона чудовий спеціаліст, яка фактично єдина утримує економіку Росії від краху. Однак це не робить її не воєнним злочинцем", – додала Романова.

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