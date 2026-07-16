Битва эго министра и главкома: Федоров объяснил, почему не сработался с Сырским

Михаил Федоров прокомментировал конфликт с Александром Сырским. По его словам, команда Федорова столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив.

Об этом Федоров рассказал во время брифинга перед уходом из Минобороны.

Почему Федоров не нашел общий язык с Сырским?

Федоров рассказал, что смирился с решением относительно Сырского. Он был готов учиться сотрудничать с ним.

"На самом деле, когда президент сказал, что не планирует менять Сырского, – это его решение как Верховного главнокомандующего. И я с этим решением полностью согласился и сказал: "Значит, я буду учиться работать с ним, потому что все-таки наш клиент – украинский народ, а не кто-то другой"", – отметил Федоров.

Но, как рассказал Федоров, его команда столкнулась с блокированием всех предложенных инициатив. По его словам, сам Сырский не был готов говорить о проблемах в армии.

И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов открыто и прямо говорить обо всех проблемах. Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию,

– сказал Федоров.

Он добавил, что "Сырский придумал, как расколоть страну".

Напомним, что Федоров подчеркнул, что был последним и, вероятно, единственным человеком в окружении президента, который искренне его ценил и никогда не подводил. Он добавил, что все заслуги на своей должности он получил благодаря тому, что был с Зеленским в одной команде.