Противостояние России и США выходит на новый уровень – в космос

New Your Times утверждает, что США получили новую разведывательную информацию, которая свидетельствует о намерениях России развернуть ядерное оружие в космосе. Это оружие может быть опасным для всей спутниковой системы США и союзников. Оно может прерывать связь для военных и гражданских объектов.

"Звездные войны" по-русски

Сейчас США не имеют возможности защищаться от этого оружия.

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Ситуация начала раскручиваться довольно быстро после того, как один из американских конгрессменов – председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер – сообщил о новой важной разведывательной информации и призвал Белый дом ее обнародовать. В самом Белом доме эти заявления конгрессмена восприняли без восторга, потому что решили, что их обнародование может поставить под угрозу источники разведывательной информации, которыми пользуются США в России.

Однако после заявления конгрессмена ситуацию было уже не остановить. Теперь с сообщениями о деталях американской обеспокоенности выступают уже ведущие медиа. Как считается, вскоре в Белом доме состоится брифинг, на котором сообщат об этой важной угрозе от России.

Можно говорить, что противостояние между Россией и США выходит на новый уровень.

Путин нашел приемлемую для себя ядерную конфронтацию

Вспоминается знаменитый проект Рональда Рейгана о так называемых "звездных войнах". Проект, который должен был быть развернут в последние годы существования СССР и вызвал настоящий коллапс советской экономики после того, как СССР решил отвечать на намерения США.

Сейчас в роли человека, который запускает проект "звездных войн", выступает уже российский президент Владимир Путин. Намерение запустить элементы ядерного противостояния в космос говорит о том, что Россия серьезно готовится к реальному конфликту с США. Уверенность в том, что Россия никогда не пойдет на ядерный конфликт, становится уже не такой очевидной.

Возможно, для россиян ядерные удары по территории США или их союзников, являются недопустимыми. Однако ядерная конфронтация в космосе, которая не приводит к человеческим жертвам и разрушениям на земле, может считаться Кремлем вполне приемлемой, если речь идет о победе в конфликте между демократическим миром и миром авторитаризма, во главе которого, вопреки возможностям Китая, до сих пор желает стать Путин.

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Три варианта реакции США

Вероятная космическая угроза для США может изменить сам ландшафт американской политики и отношение американцев к действиям россиян в войне против Украины. Но пока очень трудно сказать – как. Будут ли в Вашингтоне думать, что надо дать Украине как можно большую помощь для того, чтобы отвлечь усилия россиян от создания новых военных программ, которые будут непосредственно угрожать США. Или наоборот – это станет первым толчком к диалогу с Москвой, чтобы не создать возможностей при которых Россия получит в космосе оружие, на которое США пока не могут отвечать.

Может быть и другой, я бы сказал американский, вариант развития событий. В США решат как можно быстрее развивать собственное оружие в космосе, перед которым российская угроза не будет считаться такой опасной. Поэтому у США будет возможность обеспечить паритет в противостоянии с Россией, если та действительно решит выводить системы ядерного оружия в космическое пространство.

Но мы все понимаем, что каждый из этих вариантов должен выбираться в сотрудничестве с Администрацией США и Конгрессом. Модель противостояния между демократами и республиканцами, которая всегда берется на вооружение накануне выборов, сейчас совершенно не поможет США решить, какой из вариантов поможет надежно защититься от российской угрозы.

Еще одно важное последствие этой информации, если она будет официально обнародована – изменение понимания американцами, какая страна сегодня является наибольшей угрозой. Для подавляющего большинства американцев это всегда был Китай. Однако сейчас многие могут решить, что Россия является гораздо большей угрозой. Китай сегодня является экономическим конкурентом для США. Если он не начнет активные действия на Тайване, то ситуация, скорее всего, так и останется цивилизационной конкуренцией без применения военной силы.

При этом Россия, экономика которой значительно уступает и США, и Китаю, превращается в настоящую экзистенциальную угрозу для США. Любая Администрация США – будь то Байдена, или Трампа – будет вынуждена адекватно отвечать на это серьезное и наглое заявление российского руководства.