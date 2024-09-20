Россия нацелилась на Арктику: Лавров и здесь угрожает НАТО

Россия продолжает открыто угрожать миру и, в частности, странам НАТО. На этот раз страна-агрессор напомнила, что уже давно положила глаз на Арктический регион.

Новое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Он увидел "угрозу" со стороны НАТО в Арктике и уже готов "к ответу", передает 24 Канал.

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Россия заявила о готовности отстаивать свои интересы в Арктике

Лаврову привиделось, что НАТО якобы хочет "захватить" Арктический регион, и заговорил об интересах Альянса там.

Все разговоры блока о том, что они являются оборонным альянсом и занимаются только обороной территорий своих стран-членов, – это от лукавого. Арктика – это не территория Североатлантического альянса. Сейчас им уже мало того, что они, вопреки обещаниям, почти всю Европу включили в свой состав. Теперь Альянс обращает свой взгляд на весь Азиатско-Тихоокеанский регион, прямо заявляя, что оттуда исходят угрозы в адрес НАТО,

– передают бред Лаврова росСМИ.

Он также решил заняться географическим вопросом и поразмышлять, где Дальний Восток, где восточные моря, где Тихий океан и где НАТО.

"Это желание глобализироваться, легитимизироваться и самоутвердиться как уже не североатлантического, а мирового жандарма распространяется и на Арктический регион", – добавил глава российского МИДа.

Он считает, что НАТО наращивает учения и связывает это с возможными "кризисами в Арктике".

Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане,

– посягнул Лавров на новые территории.