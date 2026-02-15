Укр Рус
15 февраля, 15:07
Боится одного: почему Орбан начал "грязную" кампанию против Мадьяра

Юлия Гринишина
Основные тезисы
  • В Венгрии идет предвыборная кампания, премьер-министр Орбан противостоит своему главному оппоненту – Петеру Мадьяру.
  • Председатель венгерской громады Киева Тибор Томпа заявил, что Орбан пытается очернить своих соперников на выборах, чтобы сохранить место у власти.

В Венгрии в апреле должны пройти парламентские выборы. Идет противостояние между премьер-министром страны Орбаном и его оппонентом, лидером политпартии "Тиса" Мадьяром. Последний заявил, что команда венгерского премьера якобы прибегла к распространению среди медиа его интимных видео.

Председатель венгерской громады Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала подчеркнул, что сейчас продолжается "самая грязная" предвыборная кампания Виктора Орбана. Премьер боится потерять власть, поэтому стремится максимально испортить рейтинг своим оппонентам.

Смотрите также Режим Орбана падет: как венгерская оппозиция готовится к историческим выборам в Венгрии

Мадьяр заявил о попытке запятнать его репутацию

Как рассказал Председатель венгерской громады Киевщины, сам Петер Мадьяр уже прокомментировал ситуацию, которая возникла, обратившись к обществу с сообщением. Он озвучил, что его пытались прослушивать даже в спальне, а на одном из мероприятий в августе прошлого года якобы против него хотели сфабриковать дело.

Специально хотели так подстроить, что якобы на столах наркотики и он там с кем-то имел интимные отношения. Это чисто российские методы для того, чтобы очернить своего главного оппонента. Чтобы все это предупредить Петер Мадьяр выступил с призывом не верить этому, 
– рассказал Томпа.

По убеждению Председателя венгерской громады Киева и области, такие провокации будут продолжаться и затронут не только оппонентов Орбана, но и Украину. Венгерский премьер уже заявил, что наше государство "враг" Венгрии.

Орбан как черт ладана боится Украины и хочет отвлечь внимание от того, что за время его правления с 2012 по 2022 год из-за коррупционных схем он не отчитался о 70 миллиардах евро дотаций, которые были выделены Европейским Союзом. Эти средства пошли не на развитие Венгрии и ее хозяйства, а были через Орбана "отмыты", 
– утверждает Томпа.

Тибор Томпа подытожил, что сейчас основная цель венгерского премьер-министра очернить Украину и своего оппонента, в дальнейшем попытаться остаться у власти, чтобы продолжать разворовывать свою страну.

Заметьте! Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, комментируя заявления Орбана относительно Украины, привел историческую справку и отметил, что судьба венгров и украинцев несколько похожа, поэтому врагом наше государство для Венгрии быть никак не может. Он считает, что Орбан отрабатывает российские деньги, играя роль "торпеды" внутри ЕС.

Методы Орбана перед выборами: последние новости

  • Петер Мадьяр показал расклеенные по Венгрии изображения Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и его самого. На рекламных баннерах было написано: "Они поднимают налоги и тратят ваши деньги на украинские золотые унитазы". Мадьяр отметил, что именно на это, такого вида рекламу, правительство Орбана спускает средства венгров, пренебрегая, например, выделением финансов на нужды больниц.

  • Лидер политической партии "Тиса" заявил, что команда действующего премьера шантажирует его интимными видео, на которых он с бывшей возлюбленной. Петер Мадьяр утверждает, что запись была создана с использованием скрытой камеры и таким образом правительство Орбана хочет отвлечь внимание общества от того, что происходит в Геде. Там расположено предприятие по производству аккумуляторов, в частности для электромобилей, на что не раз жаловались люди, указывая на ухудшение экологической ситуации.