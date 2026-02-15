В Венгрии в апреле должны пройти парламентские выборы. Идет противостояние между премьер-министром страны Орбаном и его оппонентом, лидером политпартии "Тиса" Мадьяром. Последний заявил, что команда венгерского премьера якобы прибегла к распространению среди медиа его интимных видео.

Председатель венгерской громады Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала подчеркнул, что сейчас продолжается "самая грязная" предвыборная кампания Виктора Орбана. Премьер боится потерять власть, поэтому стремится максимально испортить рейтинг своим оппонентам.

Мадьяр заявил о попытке запятнать его репутацию

Как рассказал Председатель венгерской громады Киевщины, сам Петер Мадьяр уже прокомментировал ситуацию, которая возникла, обратившись к обществу с сообщением. Он озвучил, что его пытались прослушивать даже в спальне, а на одном из мероприятий в августе прошлого года якобы против него хотели сфабриковать дело.

Специально хотели так подстроить, что якобы на столах наркотики и он там с кем-то имел интимные отношения. Это чисто российские методы для того, чтобы очернить своего главного оппонента. Чтобы все это предупредить Петер Мадьяр выступил с призывом не верить этому,

– рассказал Томпа.

По убеждению Председателя венгерской громады Киева и области, такие провокации будут продолжаться и затронут не только оппонентов Орбана, но и Украину. Венгерский премьер уже заявил, что наше государство "враг" Венгрии.

Орбан как черт ладана боится Украины и хочет отвлечь внимание от того, что за время его правления с 2012 по 2022 год из-за коррупционных схем он не отчитался о 70 миллиардах евро дотаций, которые были выделены Европейским Союзом. Эти средства пошли не на развитие Венгрии и ее хозяйства, а были через Орбана "отмыты",

– утверждает Томпа.

Тибор Томпа подытожил, что сейчас основная цель венгерского премьер-министра очернить Украину и своего оппонента, в дальнейшем попытаться остаться у власти, чтобы продолжать разворовывать свою страну.

Заметьте! Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, комментируя заявления Орбана относительно Украины, привел историческую справку и отметил, что судьба венгров и украинцев несколько похожа, поэтому врагом наше государство для Венгрии быть никак не может. Он считает, что Орбан отрабатывает российские деньги, играя роль "торпеды" внутри ЕС.

