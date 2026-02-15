Боится одного: почему Орбан начал "грязную" кампанию против Мадьяра
- В Венгрии идет предвыборная кампания, премьер-министр Орбан противостоит своему главному оппоненту – Петеру Мадьяру.
- Председатель венгерской громады Киева Тибор Томпа заявил, что Орбан пытается очернить своих соперников на выборах, чтобы сохранить место у власти.
В Венгрии в апреле должны пройти парламентские выборы. Идет противостояние между премьер-министром страны Орбаном и его оппонентом, лидером политпартии "Тиса" Мадьяром. Последний заявил, что команда венгерского премьера якобы прибегла к распространению среди медиа его интимных видео.
Председатель венгерской громады Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала подчеркнул, что сейчас продолжается "самая грязная" предвыборная кампания Виктора Орбана. Премьер боится потерять власть, поэтому стремится максимально испортить рейтинг своим оппонентам.
Мадьяр заявил о попытке запятнать его репутацию
Как рассказал Председатель венгерской громады Киевщины, сам Петер Мадьяр уже прокомментировал ситуацию, которая возникла, обратившись к обществу с сообщением. Он озвучил, что его пытались прослушивать даже в спальне, а на одном из мероприятий в августе прошлого года якобы против него хотели сфабриковать дело.
Специально хотели так подстроить, что якобы на столах наркотики и он там с кем-то имел интимные отношения. Это чисто российские методы для того, чтобы очернить своего главного оппонента. Чтобы все это предупредить Петер Мадьяр выступил с призывом не верить этому,
– рассказал Томпа.
По убеждению Председателя венгерской громады Киева и области, такие провокации будут продолжаться и затронут не только оппонентов Орбана, но и Украину. Венгерский премьер уже заявил, что наше государство "враг" Венгрии.
Орбан как черт ладана боится Украины и хочет отвлечь внимание от того, что за время его правления с 2012 по 2022 год из-за коррупционных схем он не отчитался о 70 миллиардах евро дотаций, которые были выделены Европейским Союзом. Эти средства пошли не на развитие Венгрии и ее хозяйства, а были через Орбана "отмыты",
– утверждает Томпа.
Тибор Томпа подытожил, что сейчас основная цель венгерского премьер-министра очернить Украину и своего оппонента, в дальнейшем попытаться остаться у власти, чтобы продолжать разворовывать свою страну.
Заметьте! Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, комментируя заявления Орбана относительно Украины, привел историческую справку и отметил, что судьба венгров и украинцев несколько похожа, поэтому врагом наше государство для Венгрии быть никак не может. Он считает, что Орбан отрабатывает российские деньги, играя роль "торпеды" внутри ЕС.
Методы Орбана перед выборами: последние новости
Петер Мадьяр показал расклеенные по Венгрии изображения Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и его самого. На рекламных баннерах было написано: "Они поднимают налоги и тратят ваши деньги на украинские золотые унитазы". Мадьяр отметил, что именно на это, такого вида рекламу, правительство Орбана спускает средства венгров, пренебрегая, например, выделением финансов на нужды больниц.
Лидер политической партии "Тиса" заявил, что команда действующего премьера шантажирует его интимными видео, на которых он с бывшей возлюбленной. Петер Мадьяр утверждает, что запись была создана с использованием скрытой камеры и таким образом правительство Орбана хочет отвлечь внимание общества от того, что происходит в Геде. Там расположено предприятие по производству аккумуляторов, в частности для электромобилей, на что не раз жаловались люди, указывая на ухудшение экологической ситуации.