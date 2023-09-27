Спорт подыгрывает войне: политолог сказал, как бороться против российской пропаганды на соревнованиях
УЕФА объявила об окончании дисквалификации для юношеских российских команд U-17. Украинская ассоциация футбола резко осудила это решение и заявила, что наши спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут допущены россияне.
Впрочем, следует не самим отходить в изоляцию, а наоборот добиваться того, чтобы мировые спортивные организации меняли правила. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк.
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"Ребята тренировались, должны были приносить медали, а теперь их просто выбрасывают. Ваша задача блокировать Россию. Выгонять их, а не себя. Я против того, чтобы не допускать наших спортсменов, но и не допускать Россию", – отметил политолог.
Борьба с оккупантом в спорте
Николай Давыдюк привел яркий пример, когда украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку россияне на чемпионате мира. После определенных позорных решений международной федерации по отношению к украинской спортсменке и публичной огласке, организация пересмотрела правила. Отныне традиционное рукопожатие после поединка будет заменено дистанционным приветствием.
Николай Давидюк о решении УЕФА и как бороться с россиянами в спорте: смотреть видео
"Харлан показала как нужно делать в спорте. Наша задача – переписать мировой спорт. Другой вопрос, что он коррумпирован. Это надо переписать, чтобы спорт принадлежал спортсменам, идее мира, силы, но благородной, а не "тушек" на поле боя в танках" . Сейчас спорт подыгрывает войне. И когда говорят спорт вне политики – это кощунство", – добавил Николай Давидюк.
Что известно о решении УЕФА: основные детали
- УЕФА постепенно начинает возвращать российских спортсменов на международную арену. Это ярко иллюстрирует решение закончить срок дисквалификации для юношеских российских команд U-17. УАФ призвала вернуть запрет и не давать возможности представителям страны-агрессора для участия в турнирах.
- Также Украинская ассоциация футбола обратилась в другие международные организации и призвала бойкотировать соревнования, где будут представлены россияне. В частности, Англия поддержала Украину и тоже осудила решение УЕФА.
- Ранее президент УЕФА Александер Чеферин уверял, что Россия не будет возвращена к международным соревнованиям, пока в Украине продолжается полномасштабная война.