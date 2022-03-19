Сайт 24 канала узнал, как именно украинцы варят самое простое противотанковое заграждение, а также чем оно может помочь в случае атаки российских оккупантов.

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Противотанковый еж Противотанковый, или чешский еж – самое простое противотанковое заграждение в виде объемных шестиконечных звезд из металла. Это оборонное средство впервые использовали на чешско-германской границе до 1938 года. В 1941 году во время обороны столицы изобретение усовершенствовал Михаил Гориккер, советский генерал-майор технических войск и начальник Киевского танкового училища.

В Киеве небезразличные горожане объединились для защиты Украины от российских захватчиков. Михаил Левчук, тренер по вейкбордингу, вместе с единомышленниками делают за 10 – 15 минут противотанковые ежи. Металл для них предоставляют разные компании.

"Ежи" впервые использовали на чешско-германской границе до 1938 года / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Затем "ежи" устанавливают на твердом грунте, чтобы они не скользили. Если танкист попытается оттолкнуть еж, тот перекатывается под днище. Гусеницы теряют сцепление с землей, и танк начинает буксовать. Именно поэтому часто у танкиста не получается съехать с ежа.

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Как производят противотанковые ежи: смотрите видео

Что предшествовало

Напомним, ночью 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" после просьбы псевдореспублик на Донбассе. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "идти домой".

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24 февраля Путин начал полномасштабную войну России против Украины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также передачу суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации,

– сказал Путин.

Впоследствии россияне начали обстреливать военные объекты по всей Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин начал полномасштабное вторжение в Украину". Российские оккупанты бомбят дома и мирных гражданских, а также расстреливают желающих эвакуироваться.

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