Сайт 24 каналу дізнався, як саме українці варять найпростіше протитанкове загородження, а також чим воно може допомогти у разі атаки російських окупантів.

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Протитанковий їжак Протитанковий або чеський їжак – найпростіше протитанкове загородження у вигляді об'ємних шестикінечних зірок з металу. Цей оборонний засіб вперше використовували на чесько-німецькому кордоні до 1938 року. У 1941 році, під час оборони столиці, винахід удосконалив Михайло Горіккер, радянський генерал-майор технічних військ та начальник Київського танкового училища.

У Києві небайдужі містяни об’єдналися для захисту України від російських загарбників. Михайло Левчук, тренер з вейкбордингу, разом з однодумцями виготовляє за 10 – 15 хвилин протитанкові їжаки. Метал для них надають різні компанії.



"Їжаки" уперше використовували на чесько-німецькому кордоні до 1938 року / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Потім "їжаки" встановлюють на твердому ґрунті, щоб вони не ковзали. Якщо танкіст спробує відштовхнути їжак, той перекочується під днище. Гусениці втрачають зчеплення з землею і танк починає буксувати. Саме тому часто в танкіста не виходить з'їхати з їжака.

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Як виготовляють протитанкові їжаки: дивіться відео

Що передувало

Нагадаємо, серед ночі 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення "спецоперації" після прохання псевдореспублік на Донбасі. Він закликав українських військовослужбовців скласти зброю та "йти додому".

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24 лютого Путін розпочав повномасштабну війну Росії проти України / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. А також передачу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, зокрема й громадян Російської Федерації,

– сказав Путін.

Згодом росіяни почали обстрілювати військові об'єкти по всій Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну". Російські окупанти бомблять будинки й мирних цивільних, а також розстрілюють охочих евакуюватися.

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