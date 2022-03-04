Противовоздушная оборона 3 марта уничтожила еще три самолета российских оккупантов
Источник:Командование Воздушных сил ВСУ
В течение седьмых суток войны, которую цинично развязала против Украины Россия, украинские Вооруженные силы уничтожили еще три вражеских самолета. Об этом рассказали в командовании Воздушных сил.
"Героическое сопротивление украинского общества удивляет мир!" – справедливо отметили в Командовании. И доложили об успехах от 3 марта.
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Украинцы сбили еще три вражеских самолета
На протяжении суток 3 марта продолжались отчаянные бои по всем направлениям – и в небе, и на земле. При этом оккупант несет существенные потери – в том числе и в авиационной, и в бронированной технике, и, конечно, в живой силе.
В этот день украинские экипажи тактической авиации наносили удары по наземным целям, а противовоздушная оборона уничтожила еще три самолета российских оккупантов.
- Су-30СМ.
- Су-34.
- Су-25.
Враг имеет потери и в вертолетах, их сейчас уточняют.
Призываем российский и белорусский народы проснуться и снять кровавые очки пропаганды кремля!
– также призывали в ВСУ.
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