Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время телемарафона, передает 24 канал.

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Взрывы слышны постоянно: и днем, и ночью. Систему оповещения, которая предупреждала горожан о воздушной атаке, отключили сразу. У нас нет возможности предусмотреть удары,

– отметил Дмитрий Орлов.

По ловам Орлова, несмотря на то, что город находится во временной оккупации, сейчас в городе есть тепло-, электро- и водоснабжение, а патриотическая позиция энергодарцев даже укрепилась,

Российские оккупанты в Энергодаре: последнее

Энергодар 11 сутки находится во временной оккупации врагом. Впрочем, местные жители продолжают сопротивляться захватчикам.

Местным жителям удалось доставить гуманитарную помощь.

В Энергодаре оккупанты уже разрушили 2 достопримечательности.

14 марта стало известно, что рашисты уничтожили мост, который соединял Энергодар с Запорожьем. Объехать можно только по плохим дорогам через горячие точки, которые контролирует враг.

Кроме того, российские оккупанты стоят на въезде в Энергодар и на перекрестках города. Так они не только перекрывают въезды и выезды, но и оказывают систематическое моральное давление на жителей. Очевидцы утверждают, что на месте работают чеченцы, которые производят обыски.

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