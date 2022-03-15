Про це розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов під час телемарафону, передає 24 канал.

Увага Це державний тероризм, – глава ОБСЄ Рау про удари окупантів по мирному населенню

Вибухи чути постійно: і в день, і вночі. Систему оповіщення, яка попереджувала містян про повітряну атаку відключили відразу. У нас немає можливості передбачити удари,

– зазначив Дмитро Орлов.

За ловами Орлова, попри те, що Енергодар перебуває в окупації, наразі в місті є тепло-, електро- та водопостачання, а патріотична позиція енергодарців навіть укріпилась,

Російські окупанти в Енергодарі: останнє

Енергодар 11 добу перебуває в тимчасовій окупації ворогом. Втім, місцеві жителі продовжують чинити опір загарбникам.

Місцевим жителям вдалось доставити гуманітарну допомогу.

В Енергодарі окупанти вже зруйнували 2 пам'ятки.

14 березня, стало відомо, що рашисти знищили міст, який з'єднував Енергодар із Запоріжжям. Об'їхати можна лише поганими дорогами через гарячі точки, які контролює ворог.

Крім того, російські окупанти стоять на в'їзді в Енергодар та на перехрестях міста. Так вони не тільки перекривають в'їзди та виїзди, але й чинять систематичний моральний тиск на мешканців. Очевидці стверджують, що на місці працюють чеченці, які проводять обшуки.

До слова – Втратили сполучення між Запоріжжям і Енергодаром: дивіться відео