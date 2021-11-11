Протоколы, постановления и суд: как полицейские проверяют соблюдение карантина в Украине
Источник:24 канал
В городах, которые попали в красную зону, а затем и где ввели более строгие ограничения, усиленно проверяют соблюдение карантинных требований. На Тернопольщине ежедневно работает 50 рейдовых групп.
Больше всего рейды сосредоточены в Тернополе и крупных районных центрах. В их состав входят полицейские, представители Госпродпотребслужбы, муниципальной полиции, органов местного самоуправления и военнослужащие.
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Что установили проверки в Тернополе
За 5 дней зафиксировали полтысячи нарушения правил карантина. Составили 126 административных протоколов за несоблюдение противоэпидемических мер и вынесли почти 400 постановлений за пребывание лиц в общественных местах без масок.
В местах общественного транспорта, в заведениях общественного питания, кинотеатрах, спортивных клубах сотрудники полиции проверяли наличие сертификатов у персонала. В автобусах областного сообщения проверяли пассажиров на наличие у них ковид-сертификатов
"Я считаю, что полицейские делают это правильно, что они проверяют, имеют ли люди сертификаты, вакцинированы ли они. Зная нашу проблему, то это действительно очень все серьезно и это правильно", – отметил пассажир автобуса межобластного сообщения Виталий Ковальчук.
Как проверяют в Бахмуте
Проверку на наличие ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации провели правоохранители и в Бахмуте. Местная жительница Елена показывает продавщице в магазине сертификат о вакцинации. Теперь без этого документа в магазин не ходит. Прививку сделала еще до попадания области в красную зону. Говорит, что о наличии документов спрашивают не везде.
С проверкой зашли патрульные и в магазин автозапчастей. Его владелец Андрей показывает необходимые документы. Предприниматель говорит, что ужесточения карантинных ограничений не ждал, а вакцинировался заранее. К таким проверкам относится с пониманием.
Рейды надо делать. Вакцинироваться 100% надо. Даже если удастся спасти 1%, то это уже будет хорошо,
– сказал предприниматель Андрей Манойло.
Процедура наказания
Тем, кто не сделал вторую прививку, или не имеет с собой ковид-документов, правоохранители выносят предупреждения и напоминают об административной ответственности.
Если предприниматель продает и у него самого нет сертификата или других документов, продал человеку, у которого нет документов, то согласно постановлению Кабмина и красной зоны, на них составляют постановления или протоколы о соблюдении карантинных мер. Затем направляют в суд, который принимает решение о наказании.
Во время этого рейда бахмутские правоохранители проверили около 20 торговых точек и объектов оказания услуг. Инспекторы говорят, что значительных нарушений не обнаружили. Кроме магазинов непродовольственных товаров, проверки на соблюдение карантинных требований проводят в общественном транспорте, спортзалах и заведениях общественного питания.
Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала