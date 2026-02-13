Впервые за 3 года Россия запустила тяжелую ракету-носитель "Протон-М"

12 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М". Последний раз подобный запуск Россия производила в марте 2023 года.

Ракета вывела на орбиту гидрометеорологический спутник "Электро-Л" №5 с помощью разгонного блока ДМ-03. Об этом пишет "УНИАН".

Что известно о запуске ракеты "Протон-М"?

Спутники серии "Электро" располагаются на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров и обеспечивают круглосуточный мониторинг погоды. На орбите уже работают "Электро-Л" №2, №3 и №4, а новый аппарат дополнит эту сеть.

Запуск стал знаковым событием для России после трехлетней паузы – предыдущий старт ракеты такого типа состоялся в марте 2023 года. Это ознаменовало возвращение "Протонов" к активной эксплуатации после длительного простоя.

Ракета "Протон-М" относится к семейству ракет "Протон", разработанных в начале 1960-х под руководством конструктора Владимира Челомея. Она используется для запуска различных космических аппаратов: навигационных, военных, коммерческих спутников, межпланетных станций.

"Протон-М" – это трехступенчатая одноразовая ракета тяжелого класса.

Ее высота составляет 58,2 метра, максимальный диаметр – 7,4 метра, стартовая масса – около 705 тонн, грузоподъемность – до 23,7 тонн на низкую опорную орбиту.

Хотя "Протон-М" еще эксплуатируется, он постепенно выводится из использования в пользу более современной и экологичной ракеты "Ангара-А5". В 2018 году тогдашний руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о закрытии проекта "Протон", поскольку новая ракета имеет меньшее экологическое воздействие и более широкие возможности для запусков.

К слову, запустить в космос ракету "Протон-М" Россия хотела еще 15 декабря. Но запуск внезапно перенесли. Подобные переносы запусков для оккупантов являются нетипичными. В Центре противодействия дезинформации говорят, что этот случай свидетельствует о деградации всей космической отрасли России. Пока идет война, которая поглощает все ресурсы, и санкции, агрессор теряет способность поддерживать статус "великой космической державы".

Какова ситуация с космической отраслью в России?