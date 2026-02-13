Ракета вивела на орбіту гідрометеорологічний супутник "Електро-Л" №5 за допомогою розгінного блоку ДМ-03. Про це пише "УНІАН".
Що відомо про запуск ракети "Протон-М"?
Супутники серії "Електро" розташовуються на геостаціонарній орбіті на висоті близько 36 тисяч кілометрів і забезпечують цілодобовий моніторинг погоди. На орбіті вже працюють "Електро-Л" №2, №3 та №4, а новий апарат доповнить цю мережу.
Запуск став знаковою подією для Росії після трирічної паузи – попередній старт ракети такого типу відбувся у березні 2023 року. Це ознаменувало повернення "Протонів" до активної експлуатації після тривалого простою.
Ракета "Протон-М" належить до сімейства ракет "Протон", розроблених на початку 1960-х під керівництвом конструктора Володимира Челомея. Вона використовується для запуску різних космічних апаратів: навігаційних, військових, комерційних супутників, міжпланетних станцій.
Протон-М" – це триступенева одноразова ракета важкого класу.
Її висота становить 58,2 метра, максимальний діаметр – 7,4 метра, стартова маса – близько 705 тонн, вантажопідйомність – до 23,7 тонн на низьку опорну орбіту .
Хоч "Протон-М" ще експлуатується, він поступово виводиться з використання на користь більш сучасної та екологічної ракети "Ангара-А5". У 2018 році тодішній керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін оголосив про закриття проєкту "Протон", оскільки нова ракета має менший екологічний вплив і ширші можливості для запусків.
До слова, запустити у космос ракету "Протон-М" Росія хотіла ще 15 грудня. Але запуск раптово перенесли. Подібні перенесення запусків для окупантів є нетиповими. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що цей випадок свідчить про деградацію всієї космічної галузі Росії. Поки триває війна, яка поглинає всі ресурси, та санкції, агресор втрачає здатність підтримувати статус "великої космічної держави".
Яка ситуація з космічною галуззю в Росії?
27 листопада 2025 року російський космічний корабель "Союз МС-28" успішно стартував з Байконуру, доставивши космонавтів на МКС, але стартовий майданчик зазнав серйозних пошкоджень. Аварія поставила під загрозу майбутні запуски, оскільки це єдиний активний майданчик у Росії.
Росія відклала запуск супутників проєкту "Рассвєт" через проблеми з виробництвом і нестачею комплектуючих. Фінансування проєкту становить понад 5,5 мільярда доларів.
Через міжнародні санкції Росія втратила значну частину комерційних замовлень у космічній галузі, що дорівнювало близько 25% усіх її фінансових надходжень. Бюджет "Роскосмосу" у 2025 році становив лише 4,15 мільярда доларів, що значно менше, ніж бюджети NASA та китайського CNSA.