Что известно о провале на дороге в Таиланде?

Пропасть посреди дороги образовалась около 7 часов утра по местному времени, прямо перед часом пик. В яму упали два автомобиля, припаркованные неподалеку, однако, к счастью, внутри никого не было и никто не пострадал.

Сама воронка была шириной более 30 метров. Причиной обвала называют утечку воды из прорванной трубы в тоннеле, который должен был продолжить городскую систему метро. После инцидента власти прекратили подачу воды в районе и организовали проверку окружающих сооружений.

Как выглядит воронка посреди дороги в Бангкоке / фото Getty Images

Отверстие образовалось прямо рядом с полицейским участком и больницей. Кроме того, чуть более чем в 3 километрах расположен дворец Дусит, где живет тайская королевская семья.

Сообщается, что новый тунец должен был продолжить Фиолетовую линию метро Бангкока, которая соединяет западные пригороды с районом Дусит, прибрежной зоной, популярной среди туристов.

