Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Что известно о провале на дороге в Таиланде?
Пропасть посреди дороги образовалась около 7 часов утра по местному времени, прямо перед часом пик. В яму упали два автомобиля, припаркованные неподалеку, однако, к счастью, внутри никого не было и никто не пострадал.
Сама воронка была шириной более 30 метров. Причиной обвала называют утечку воды из прорванной трубы в тоннеле, который должен был продолжить городскую систему метро. После инцидента власти прекратили подачу воды в районе и организовали проверку окружающих сооружений.
Как выглядит воронка посреди дороги в Бангкоке / фото Getty Images
Отверстие образовалось прямо рядом с полицейским участком и больницей. Кроме того, чуть более чем в 3 километрах расположен дворец Дусит, где живет тайская королевская семья.
Сообщается, что новый тунец должен был продолжить Фиолетовую линию метро Бангкока, которая соединяет западные пригороды с районом Дусит, прибрежной зоной, популярной среди туристов.
Недавно между Таиландом и Камбоджей был конфликт
Летом этого года на границе между Таиландом и Камбоджей вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили друг друга в провокации, убеждая, что именно они действовали в рамках самообороны. Стычки на спорной территории возле храма Та Моан Том переросли в полноценный обмен артиллерийским огнем, ударами с беспилотников и авиацией.
Таиланд объявил военное положение в 8 районах вдоль границы с Камбоджей. Из-за боев на границе пришлось эвакуировать более 100 000 тайцев и 4 000 камбоджийцев. В результате боевых действий погибли по меньшей мере 42 человека.
