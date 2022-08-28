Проваленный штурм и два неудачных наступления оккупантов: свежая сводка Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
российские оккупанты пытались наступать на Славянском направлении – штурм провалили и отошли. Украинские защитники не дали захватчикам улучшить позицию.
враг провалил штурм на Славянском направлении
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 утра 28 августа.
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Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти,
– говорится в сообщении.
По данным Генштаба российские оккупанты пытались вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцево. Но получили отпор от украинских защитников – россиян удалось отбросить назад.
Также враг вынужденно отступил в направлении Лозовое – Первомайское, после очередного неудачного наступления.
Коротко о ситуации на фронте
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
- На Харьковском направлении российская армия продолжает обстреливать населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии.
- Ситуация на Донбассе самая сложная. Кроме отраженных наступлений на Славянском направлении, враг продолжает обстреливать гражданскую и военную инфраструктуры возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.
- Возле Бахмута тоже горячо – оккупанты из танков обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ.
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