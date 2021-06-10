Олигархам невыгодно, – Абрамовский о проваленном голосовании за экологические законопроекты

Верховная Рада провалила голосование за 2 экологических законопроекта. Такое поведение нардепов связывают с влиянием олигархов, которые считают, что для них инициативы – не выгодны.

Такое мнение высказал министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский. Он отметил, что на самом деле олигархи очень ошибаются.

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"Очень метко сказали о том, что определенная часть депутатского корпуса ориентирована на определенных олигархов, которым, на первый взгляд, не очень выгодно проводить модернизацию, поднимать налоги. Однако это лишь на первый взгляд. На самом деле недорабатывают службы, которые обслуживают предприятия этих олигархов", – заверил министр.

По его словам, у украинцев есть 2 пути:

или поднятие экологических налогов;

или Евросоюз применит определенные механизмы на границе.

Почему лучше все же поднять налоги

Как отметил Абрамовский, легко прийти к выводу, что лучше платить большие, по мнению промышленников, налоги внутри страны. В таком случае часть из них они будут получать как поддержку для осуществления экологических мероприятий.

Это лучше, чем безвозвратно отдавать их (налоги – 24 канал) Евросоюзу. Мы доносим эту информацию, но службы олигархов создают вакуум и продают страхи. Такое у меня видение,

– отметил министр.

Абрамовский о блокировании экологических инициатив: видео

Блокировка экологических инициатив: коротко