Провел более суток в воде: мужчина с инвалидностью стал заложником моря после цунами
Источник:Newsweek
Цунами унесло в океан плотника из Тонги. Мужчина с инвалидностью провел в море более 27 часов до потрясающего спасения.
Местный, которому 57 лет, не успел эвакуироваться до приближения цунами. Его дом моментально залило водой, а его вместе с племянницей унесло в море.
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История выживания в воде после цунами
Лисау Фолау – житель острова Атата в основном работал дома, потому что не может ходить. Как раз в день цунами он был в доме. О приближении непогоды предупредил старший брат мужчины, однако поздно.
Вечером дом накрыла волна высотой не менее 6 метров. Плотник с племянницей держались за дерево, пока его брат искал подмогу среди людей.
Когда волна приблизилась и укрыла нас, мы с моей племянницей Элисивой не удержались, и нас вынесло в море,
– поделился Фолау.
Молчал на зов
Мужчина и его племянница, попав в воду, не смогли найти друг друга из-за темноты. Впоследствии Фолау услышал, как его звал собственный сын с берега.
По словам мужчины, он решил молчать, чтобы сын не полез в воду и сам не погиб во время спасения. "Ни один сын не может покинуть своего отца. Понимал, что он может погибнуть, а так, погибну только я", – поделился мужчина.
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Фолау продолжал плавать в океане и искать что-то, за что можно ухватиться. Впоследствии ему удалось найти кусок древесины, за который он и держался.
Не дождался спасения от кого-то
Утром, примерно в 7:00, плотник увидел катер полицейских, который был неподалеку. Он начал махать одеждой, чтобы его заметили, но безрезультатно. Катер поехал дальше.
После проваленного спасения мужчина решил самостоятельно направиться к острову Палоа. Уже вечером он доплыл до него, преодолев почти 8 километров. Там он встретил местного с машиной, который довез его домой.Кстати. Местные жители после спасения стали называть мужчину Акваменом.
"Это была манна Божья для меня и моей семьи. Настолько неожиданно, что я выжил после того, как меня смыло, проплыл и пережил опасности, с которыми столкнулся", – подчеркнул Фолау.
Цунами в Тонге: что известно
- Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай извергался в течение 8 минут. Нацуправление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что радиус извержения составлял 260 километров.
- Специалисты по вулканологии отмечают, что это одно из самых мощных извержений на Тонга за последние 30 лет. После извержения на островное государство Тонга, что в Тихом океане, началось мощное цунами.
- Более того, из-за цунами даже король Тонги покинул собственный дворец. Он эвакуировался в более безопасное место.
Напомним – извержение вулкана в Индонезии: смотрите видео