Провел более суток в воде: мужчина с инвалидностью стал заложником моря после цунами

Цунами унесло в океан плотника из Тонги. Мужчина с инвалидностью провел в море более 27 часов до потрясающего спасения.

Местный, которому 57 лет, не успел эвакуироваться до приближения цунами. Его дом моментально залило водой, а его вместе с племянницей унесло в море.

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История выживания в воде после цунами

Лисау Фолау – житель острова Атата в основном работал дома, потому что не может ходить. Как раз в день цунами он был в доме. О приближении непогоды предупредил старший брат мужчины, однако поздно.

Вечером дом накрыла волна высотой не менее 6 метров. Плотник с племянницей держались за дерево, пока его брат искал подмогу среди людей.

Когда волна приблизилась и укрыла нас, мы с моей племянницей Элисивой не удержались, и нас вынесло в море,

– поделился Фолау.

Молчал на зов

Мужчина и его племянница, попав в воду, не смогли найти друг друга из-за темноты. Впоследствии Фолау услышал, как его звал собственный сын с берега.

По словам мужчины, он решил молчать, чтобы сын не полез в воду и сам не погиб во время спасения. "Ни один сын не может покинуть своего отца. Понимал, что он может погибнуть, а так, погибну только я", – поделился мужчина.

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Фолау продолжал плавать в океане и искать что-то, за что можно ухватиться. Впоследствии ему удалось найти кусок древесины, за который он и держался.

Не дождался спасения от кого-то

Утром, примерно в 7:00, плотник увидел катер полицейских, который был неподалеку. Он начал махать одеждой, чтобы его заметили, но безрезультатно. Катер поехал дальше.

После проваленного спасения мужчина решил самостоятельно направиться к острову Палоа. Уже вечером он доплыл до него, преодолев почти 8 километров. Там он встретил местного с машиной, который довез его домой.

Местные жители после спасения стали называть мужчину Акваменом.

"Это была манна Божья для меня и моей семьи. Настолько неожиданно, что я выжил после того, как меня смыло, проплыл и пережил опасности, с которыми столкнулся", – подчеркнул Фолау.

Цунами в Тонге: что известно

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай извергался в течение 8 минут. Нацуправление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что радиус извержения составлял 260 километров.

Специалисты по вулканологии отмечают, что это одно из самых мощных извержений на Тонга за последние 30 лет. После извержения на островное государство Тонга, что в Тихом океане, началось мощное цунами.

Более того, из-за цунами даже король Тонги покинул собственный дворец. Он эвакуировался в более безопасное место.

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