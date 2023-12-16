Зеленский провел Ставку, продолжавшуюся почти 3 часа: что обсуждали
Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам на 661-й день войны. Украинский лидер рассказал, что Киев отдельно работает, чтобы реализовать все договоренности с партнерами по совместному производству оружия и совместной ремонтной базе.
Украинский лидер рассказал, что каждый месяц должен прибавлять сил нашей обороне. Президент отметил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего, длившуюся почти 3 часа, пишет 24 Канал.
Смотрите также Если кто-то считает, что война "где-то там", то мы исправим эту ошибку, – Зеленский
О чем говорили на Ставке
Провел Ставку. Различные вопросы, разные аспекты обороны. Длилось почти три часа. Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия,
– объяснил Зеленский.
Он также отметил работу наших военных по сбитию "Шахедов" и ракет. Так, украинские защитники:
- только за минувшую ночь уничтожили 30 дронов-камикадзе типа "Шахед";
- всего за эту неделю – уже 104 "Шахеда" из 112 запущенных Россией.
И уничтожение каждого – это спасенная жизнь и спасенная инфраструктура. Я благодарю всех воинов наших мобильных огневых групп, летчиков и инженеров Воздушных сил и всех наших зенитчиков. Молодцы! Были на этой неделе и сбивания ракет – в частности, баллистических,
– отметил президент.
Он отметил, что Patriot, NASAMS, Gepard и другие системы, предоставленные партнерами, работают отлично.
Украина будет усиливать ПВО
Готовим и дальнейшее усиление ПВО – об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами почти во всех переговорах звучит эта тема – тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба,
– заявил президент.
Владимир Зеленский отметил, что в канун Рождества во многих странах снижается политическая активность, однако Киев продолжает работать максимально энергично со всеми партнерами, которые могут помочь сейчас или поддержать в перспективе. Президент анонсировал важные внешнеполитические контакты до конца 2023 года.