Зеленский провел Ставку, продолжавшуюся почти 3 часа: что обсуждали

Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам на 661-й день войны. Украинский лидер рассказал, что Киев отдельно работает, чтобы реализовать все договоренности с партнерами по совместному производству оружия и совместной ремонтной базе.

Украинский лидер рассказал, что каждый месяц должен прибавлять сил нашей обороне. Президент отметил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего, длившуюся почти 3 часа, пишет 24 Канал.

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О чем говорили на Ставке

Провел Ставку. Различные вопросы, разные аспекты обороны. Длилось почти три часа. Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопросы производства оружия,

– объяснил Зеленский.

Он также отметил работу наших военных по сбитию "Шахедов" и ракет. Так, украинские защитники:

только за минувшую ночь уничтожили 30 дронов-камикадзе типа "Шахед";

всего за эту неделю – уже 104 "Шахеда" из 112 запущенных Россией.

И уничтожение каждого – это спасенная жизнь и спасенная инфраструктура. Я благодарю всех воинов наших мобильных огневых групп, летчиков и инженеров Воздушных сил и всех наших зенитчиков. Молодцы! Были на этой неделе и сбивания ракет – в частности, баллистических,

– отметил президент.

Он отметил, что Patriot, NASAMS, Gepard и другие системы, предоставленные партнерами, работают отлично.

Украина будет усиливать ПВО

Готовим и дальнейшее усиление ПВО – об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами почти во всех переговорах звучит эта тема – тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба,

– заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что в канун Рождества во многих странах снижается политическая активность, однако Киев продолжает работать максимально энергично со всеми партнерами, которые могут помочь сейчас или поддержать в перспективе. Президент анонсировал важные внешнеполитические контакты до конца 2023 года.