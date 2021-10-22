К поездам не допустили 175 пассажиров. Полицейских вызвали 25 раз, чтобы урегулировать ситуации.
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По информации Нацполиции, правоохранители провели:
- более 1800 проверок – на автотранспорте;
- почти 200 рейдов – на железнодорожных вокзалах.
Известно, что полицейские составили 10 административных протоколов об административных нарушениях во время перевозок автотранспортом.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, админпротоколы составили в следующих областях:
- в Черновицкой – 4 протокола;
- в Черниговской – 3 протокола;
- в Днепропетровской – 1 протокол;
- во Львовской – 1 протокол;
- в Херсонской – 1 протокол.
Представители Укрзализныци напомнили, что должны иметь с собой пассажиры: документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19; документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест.
Кстати, в пунктах вакцинации на 10 железнодорожных вокзалах можно вакцинироваться против коронавируса. В таких пунктах за сутки прививки сделали около 700 человек.
Новые правила перевозок: что известно
- Новые правила межобластных перевозок начали действовать с 21 октября.
- Поэтому все пассажиры автобусов, самолетов и поездов должны иметь или сертификат вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.
- На железнодорожном вокзале столицы выстроились большие очереди за ПЦР-тестами, чтобы сесть в транспорт. В то же время во Львове пока конфликтов не было.
- За полсуток 21 октября на вокзалах обнаружили 18 больных коронавирусом.