К поездам не допустили 175 пассажиров. Полицейских вызвали 25 раз, чтобы урегулировать ситуации.

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По информации Нацполиции, правоохранители провели:

более 1800 проверок – на автотранспорте;

почти 200 рейдов – на железнодорожных вокзалах.

Известно, что полицейские составили 10 административных протоколов об административных нарушениях во время перевозок автотранспортом.

Заметим! Нарушителям, в частности юридическим лицам, грозит штраф в размере – 34 – 170 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, админпротоколы составили в следующих областях:

в Черновицкой – 4 протокола;

в Черниговской – 3 протокола;

в Днепропетровской – 1 протокол;

во Львовской – 1 протокол;

в Херсонской – 1 протокол.

Представители Укрзализныци напомнили, что должны иметь с собой пассажиры: документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19; документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест.

Кстати, в пунктах вакцинации на 10 железнодорожных вокзалах можно вакцинироваться против коронавируса. В таких пунктах за сутки прививки сделали около 700 человек.

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