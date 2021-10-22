До поїздів не допустили 175 пасажирів. Поліцейських викликали 25 разів, аби врегулювати ситуації.

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За інформацією Нацполіції, правоохоронці провели:

понад 1 800 перевірок – на автотранспорті;

майже 200 рейдів – на залізничних вокзалах.

Відомо, що поліцейські склали 10 адміністративних протоколів про адміністративні порушення під час перевезень автотранспортом.

Зауважимо! Порушникам, зокрема юридичним особам, загрожує штраф у розмірі – 34 – 170 тисяч гривень.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, адмінпротоколи склали у таких областях:

у Чернівецькій – 4 протоколи;

у Чернігівській – 3 протоколи;

у Дніпропетровській – 1 протокол;

у Львівській – 1 протокол;

у Херсонській – 1 протокол.

Представники Укрзалізниці нагадали, що повинні мати із собою пасажири: документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19; документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації; негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест.

До речі, у пунктах вакцинації на 10 залізничних вокзалах можна вакцинуватися проти коронавірусу. В таких пунктах за добу щеплення зробили приблизно 700 осіб.

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