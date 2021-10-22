До поїздів не допустили 175 пасажирів. Поліцейських викликали 25 разів, аби врегулювати ситуації.

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За інформацією Нацполіції, правоохоронці провели:

  • понад 1 800 перевірок – на автотранспорті;
  • майже 200 рейдів – на залізничних вокзалах.

Відомо, що поліцейські склали 10 адміністративних протоколів про адміністративні порушення під час перевезень автотранспортом.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, адмінпротоколи склали у таких областях:

  • у Чернівецькій – 4 протоколи;
  • у Чернігівській – 3 протоколи;
  • у Дніпропетровській – 1 протокол;
  • у Львівській – 1 протокол;
  • у Херсонській – 1 протокол.

Представники Укрзалізниці нагадали, що повинні мати із собою пасажири: документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19; документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації; негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест.

До речі, у пунктах вакцинації на 10 залізничних вокзалах можна вакцинуватися проти коронавірусу. В таких пунктах за добу щеплення зробили приблизно 700 осіб.

Нові правила перевезень: що відомо

  • Нові правила міжобласних перевезень почали діяти з 21 жовтня.
  • Відтак всі пасажири автобусів, літаків і поїздів повинні мати або сертифікат вакцинації, або негативний ПЛР-тест.
  • На залізничному вокзалі столиці вишикувалися великі черги за ПЛР-тестами, аби сісти в транспорт. Водночас у Львові наразі конфліктів не було.
  • За пів доби 21 жовтня на вокзалах виявили 18 хворих на коронавірус.