Проверяем информацию о возможной гибели украинки в Израиле, – новое обращение Зеленского

Силы обороны уже 591 день защищают Украину от российского нашествия. Вечером 7 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства отметил, что с самого утра находится на связи с дипломатами и разведкой, сообщает 24 канал. Из-за террористического нападения на Израиль и угрозы находящимся там гражданам Украины при МИД Украины создали оперативный штаб.

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Проверяют информацию о гибели украинки в Израиле

Зеленский отметил, что все службы и посольство Украины отслеживают информацию об украинцах, которые могли оказаться в опасности.

На данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан. Как только будут проверены детали этих граждан, украинские дипломаты сообщат их обществу. Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны,

– заявил президент.

Он добавил, что украинцам в Израиле следует следовать инструкциям от сил безопасности и заботиться о себе и близких. При любой необходимости следует обращаться в посольство любым доступным способом – Украина поможет всем своим людям, что бы ни происходило.

"Сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля – кадры того, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей, не жалея… Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли! И желаю скорейшего выздоровления всем, кто был ранен", – подчеркнул украинский лидер.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

По его словам, когда происходит такой удар террористов, все, кто ценит жизнь, должны быть солидарны.

"Мы в Украине особенно воспринимаем произошедшее. Тысячи ракет в небе Израиля… Люди, убитые прямо на улицах… Расстрелянные машины с гражданскими… Издевательство над заложниками… Все это, к сожалению, террор принес и на улицы украинских городов и сел", – заявил глава государства.

Позиция Украины абсолютно четкая: в любой точке планеты каждый, кто несет террор и смерть, должен за это отвечать. По его мнению, сегодняшнее террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено.

И весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки. Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. И очень важно, чтобы весь мир объединен и принципиально реагировал на террор. Никакой поддержки террористам!

– убежден Зеленский.

Он добавил, что куда бы террористы направляли свои ракеты и на кого бы они ни нападали, они должны проигрывать.

"И это важно для всего мира. Человеческая жизнь, мир и покой народов одинаково важны повсюду: и в Азии, и в Европе, и в Африке, и в Америке, и в Австралии. Везде. Пусть ценность человеческой жизни и неприятие террора будут теми принципами, которые наконец-то объединят весь мир. Слава Украине!" – подытожил президент.