Проверяем каждое авто, чтобы предотвратить теракты, – Кличко об очередях на блокпостах

Очереди на блокпостах в Киев действительно достаточно серьезные, однако нужно отнестись к этому с пониманием. На въезде проверяют почти каждый автомобиль, чтобы предотвратить провокации и теракты.

Об этом рассказал городской глава Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

Важно Чуть меньше 2 миллионов человек сейчас находится в Киеве, – Кличко

Многие жалуются, что на блокпостах значительные очереди, из-за которых задерживаются грузы для украинской армии и гражданских людей в зоне боевых действий.

По словам Виталия Кличко, это вынужденная мера. Тщательная проверка автомобилей помогает обнаружить различные диверсионно-разведывательные группы, которые могли бы совершить в Киеве теракт, провокацию и т.д.

Он добавил, что сейчас работу на блокпостах систематизируют: у людей есть четкий алгоритм действий, который ускоряет проверку автомобилей.

Я понимаю, что каждый хочет максимально быстро проехать. Но наша безопасность – это ключевая составляющая. Люди могут быстрее выехать из Киева, их проверяют не столь тщательно. Но при въезде проверяют почти каждый автомобиль, чтобы не было разных провокаций и террористических групп,

– отметил Виталий Кличко.

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