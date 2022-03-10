Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

Важливо Трохи менше 2 мільйонів людей зараз перебуває у Києві, – Кличко

Багато людей скаржаться, що на блокпостах значні черги, через які затримуються вантажі для української армії та цивільних людей у зоні бойових дій.

За словами Віталія Кличка, це вимушений захід. Ретельна перевірка автівок допомагає виявити різні диверсійно-розвідувальні групи, які могли б зробити у Києві теракт, провокацію тощо.

Він додав, що зараз роботу на блокпостах систематизують: люди мають чіткий алгоритм дій, який пришвидшує перевірку автомобілів.

Я розумію, що кожен хоче максимально швидко проїхати. Але наша безпека – це ключова складова. Люди можуть швидше виїхати з Києва, їх перевіряють не так ретельно. Але при в’їзді перевіряють майже кожну автівку, щоб не було різних провокацій та терористичних груп, – зазначив Віталій Кличко.

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