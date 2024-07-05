Военный билет на границе будут проверять у всех мужчин 18 – 60 лет: когда это начнет действовать

Уже вскоре наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60. Это может быть как бумажный, так и электронный документ.

Соответствующие меры вводят в Украине с 17 июля. Об этом предупредил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко.

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Скоро военный билет на границе будут проверять у всех мужчин 18 – 60 лет

Он напомнил, что 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

С этим связана и реализация Государственной пограничной службой Украины в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года,

– говорит Демченко.

Поэтому, по его словам, начиная с 00:00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что в случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию.

Отмечается, что в таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции. В то же время категории лиц, которым согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились.

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые

, имеют право на пересечение границы при наличиио получении такой отсрочки (исключения из воинского учета) или справки по форме, определенной в приложении 6 к вышеупомянутому Порядку.