Лукашенко рассказывает Путину сказки, – полковник ВСУ предположил, существует ли угроза из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о проверке боеспособности своих войск. Из-за этого снова активизировались разговоры об угрозе вероятного наступления на Украину с Севера.

Однако в Беларуси до сих пор недостаточно войск для нападения. Число тех, кто готов выполнять боевые задания, хотя и еще не был "обстрелян", достигает 15 тысяч. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Обратите внимание Проверка боеготовности армии Беларуси: минимум 20 танков переправляются на полигон в Гродно

Белорусских войск мало для наступления с Севера

По его словам, такая группировка военных, очевидно, не сможет выполнить задание вдоль линии границы Украины с Беларусью, ведь речь идет о тысяче километров.

Если уж Россия и на самом деле будет привлекать белорусские войска, более реальным является то, что их перекинут на какое-то из активных направлений фронта, например, в район Сватово – Кременная. Логистически это оптимальный вариант для выполнения такого рода перебрасывания войск, то есть в принципе белорусские подразделения могут завести на Донбасс.

Роман Свитан объяснил, какие возможности у армии Беларуси: смотрите видео

Может ли Лукашенко отправить армию в Украину

Однако военный эксперт не считает, что и это будет сделано, ведь риторика Лукашенко в последнее время показывает, что он продолжает мутить воду и рассказывать Путину сказки о готовящемся с трех сторон нападении на Беларусь.

Он своих солдат не отдаст. Это его опора, опора его оккупационного режима, поэтому вряд ли он выполнит такого рода задание,

– убежден Свитан.

В то же время выполнению приказа поездить по Беларуси, покататься на танках в разных направлениях, выполняя задачи боевой подготовки, не мешает ничего. Этим белорусская армия сейчас и занимается, создавая картинку, которую еще и можно подсветить в информационном поле.

Проверка боевой готовности армии Белоруссии: что известно