Лукашенко рассказывает Путину сказки, – полковник ВСУ предположил, существует ли угроза из Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о проверке боеспособности своих войск. Из-за этого снова активизировались разговоры об угрозе вероятного наступления на Украину с Севера.
Однако в Беларуси до сих пор недостаточно войск для нападения. Число тех, кто готов выполнять боевые задания, хотя и еще не был "обстрелян", достигает 15 тысяч. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Белорусских войск мало для наступления с Севера
По его словам, такая группировка военных, очевидно, не сможет выполнить задание вдоль линии границы Украины с Беларусью, ведь речь идет о тысяче километров.
Если уж Россия и на самом деле будет привлекать белорусские войска, более реальным является то, что их перекинут на какое-то из активных направлений фронта, например, в район Сватово – Кременная. Логистически это оптимальный вариант для выполнения такого рода перебрасывания войск, то есть в принципе белорусские подразделения могут завести на Донбасс.
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Может ли Лукашенко отправить армию в Украину
Однако военный эксперт не считает, что и это будет сделано, ведь риторика Лукашенко в последнее время показывает, что он продолжает мутить воду и рассказывать Путину сказки о готовящемся с трех сторон нападении на Беларусь.
Он своих солдат не отдаст. Это его опора, опора его оккупационного режима, поэтому вряд ли он выполнит такого рода задание,
– убежден Свитан.
В то же время выполнению приказа поездить по Беларуси, покататься на танках в разных направлениях, выполняя задачи боевой подготовки, не мешает ничего. Этим белорусская армия сейчас и занимается, создавая картинку, которую еще и можно подсветить в информационном поле.
Проверка боевой готовности армии Белоруссии: что известно
- 13 декабря мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что Лукашенко начал проверку боеготовности войск, а 38 отдельная десантно-штурмовая бригада уже покинула свой пункт дислокации в Бресте и начала движение в направлении юго-востока.
- В американском Институт изучения войны проанализировали эти действия и считают, что это не прикрытие для сосредоточения белорусских или российских сил для вторжения в Украину.
- Аналитики говорят, что это развертывание, вероятно, является частью российских информационных операций, предполагающих, что армия Беларуси присоединится к российскому вторжению в Украину.