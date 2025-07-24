Проверка документов на блокпостах: юрист объяснила, на каких основаниях это могут сделать

С началом полномасштабного вторжения правила остановки на блокпостах изменились. Во время военного положения и мобилизационных процессов есть определенная процедура такой проверки.

Важно иметь с собой документы, чтобы пройти проверку на блокпосте. Об этом рассказывает "РБК-Украина", передает 24 Канал.

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Какие документы нужно иметь?

Адвокат Елена Воронкова из адвокатского бюро "Ивана Хомича" рассказала, что до 2021 года в Украине не существовало отдельного основания для того, чтобы остановить человека на блокпосте.

Адвокат отметила, что согласно закону Украины "О полиции", в частности, статьи 35, основаниями для остановки транспортного средства являются определенные ситуации:

если водитель нарушил Правила дорожного движения;

если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;

если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения;

если авто находится в розыске;

если надо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

если надо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или в качестве свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;

нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств;

если остановка транспортного средства, который зарегистрирован в другой стране, осуществляется с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита;

если есть информация, которая свидетельствует о том, что водитель или пассажир авто самовольно оставили место для содержания военнопленных.

Однако тогда никоим образом, по словам Воронковой, не было предусмотрено остановку транспортного средства на блокпосте.

Дополнительное основание для остановки на блокпосте предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения".

"Останавливать транспортные средства в случае проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда – выезда" имеют право уполномоченные лица.

Адвокат объяснила, что в случае, если вас останавливают на блокпосте, вы имеете право просить у уполномоченного лица назвать причину остановки транспортного средства.

Если это лицо не называет причину, то чисто теоретически любые другие требования вы можете не выполнять,

– подчеркнула она.

На блокпосте имеют право потребовать показать:

водительское удостоверение;

паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документы.

Также могут, по словам Елены Воронковой, проверить страхование гражданской ответственности водителя, как владельца транспортного средства.

К слову, юристы объяснили, какие документы не обязательно показывать на блокпостах. Речь идет об удостоверении водителя и страховом полисе.