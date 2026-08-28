Это говорят те, кто просто не хочет, – боец "Артана" с позывным "Ёжик" о пути в армию

Чтобы стать хорошим разведчиком, достаточно иметь желание. Бывший учитель физкультуры сегодня участвует в сверхсложных военных операциях на фронте. В свое время он работал в сфере логистики, а сейчас – спецназовец.

Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Ёжик" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о своем пути в армию: встрече с сотрудниками ТЦК, приезд на полигон и прохождение базовой военной подготовки.

Как попал в армию

Боец "Артана" в один из дней направлялся на работу, его остановили представители ТЦК для проверки документов. Говорит, открыл "Резерв+", по базе сотрудники обнаружили, что он не прошел ВВК.

Мне сказали: "Поедем. Там все быстро, 15 минут, вы пройдете ВВК и поедете домой". Я сел, поехал. Оказался на полигоне. Если честно, мне понравилось,

– вспоминает боец "Артана".

Сегодня он убежден, что стать разведчиком способен каждый, если действительно этого захочет. Он сам тому пример. По профессии – учитель физкультуры, работал тренером. Признается, в гражданской жизни сменил много мест работы. Последнее – логист международных перевозок.

Оказавшись на полигоне, он собрался с мыслями и начал проходить базовую общевойсковую подготовку. По его словам, его тогда обеспечили всем необходимым, чтобы он приобрел нужные для службы навыки.

Мне понравилась БОВП. То, что говорят, будто не обучают, ничего не дают, сразу бросают в штурмы – это ложь. Если хочешь, научишься. Тебе дают базу. Бери, учись. Соответственно, я получил для себя опыт. Я и в страйкбол поиграл, в пейнтбол, в лазертаг, и за инструкторов играл против других рот. Говорят, что на БОВП нет обеспечения. Та есть, все дают: по две формы, по два комплекта всего. Это говорят те, кто просто не хочет,

– убеждает боец "Артана".

Он рассказал, что тогда взял мяч и играл в футбол. Говорит, с 7 лет ходил на секцию по футболу и занимается им до сих пор, теперь играет с сослуживцами. По его словам, спецназовцам крайне важно поддерживать физическую форму, поэтому в дополнение ко всему бойцы ходят и на плавание, и бегают на дистанции, и посещают тренажерные залы.

Реакция родных: племянница поддерживает, покупая конфеты

На вопрос, как семья отреагировала на то, что он попал в армию, боец рассказал, что больше всего переживала тогда его младшая племянница. Девочка 10 лет две недели ни с кем не разговаривала и плакала. Теперь, когда у малышки появляются какие-то деньги, она сразу отправляется в магазин, чтобы купить для родного дяди сладости, которые он так любит.

Она покупает своему дяде Pepsi, сухарики, M&M's… Я ей говорил, чтобы она не тратила деньги, а она мне отвечает: "Дядя, мне так будет спокойнее". Я ей объясняю, что у меня все есть, что нас здесь очень хорошо кормят: есть и первое, и второе, и десерт. Кухня в "Артане" – это просто шик. Вчера была красная рыба,

– поделился боец.

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