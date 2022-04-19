Проверка храмов, усиленные патрули полиции: об особой осторожности и подготовке к Пасхе

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что вопрос безопасности верующих в Пасхальное воскресенье обсуждался на уровне руководства правительства и руководства государства.

Евгений Енин заверил, что сделано все, чтобы обеспечить с одной стороны – желания верующих, поскольку это один из ключевых христианских праздников. А с другой стороны – максимально подстраховаться относительно рисков безопасности.

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По его словам, это необходимо, ведь есть информация о возможных провокациях российских спецслужб и диверсионно-разведывательных групп.

"Именно поэтому будет действовать комендантский час и будут введены усиленные меры безопасности во избежание ненужных провокаций", – добавил Енин.

Какие провокации могут произойти

Евгений Енин сообщил, что могут быть срывы богослужений в отдельных храмах. Поэтому взрывотехники проверят все храмы на предмет возможных заминирований.

"Кроме того, мы будем внедрять усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов. Особенно – в период массового прихода прихожан", – подытожил Енин.

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