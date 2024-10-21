Проверка Минздрава: отменено 74 инвалидности военнообязанным, которые определила Хмельницкая МСЭК

Министерство здравоохранения Украины отменило решение об установлении инвалидности 74 военнообязанным, проходившим осмотр в Хмельницкой МСЭК. Это произошло по результатам проверки после решения СНБО и изменений в законодательстве.

Так Министерство здравоохранения Украины выполнило решение СНБО от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" и Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Об этом сообщают "Украинские новости".

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Результаты проверки Минздрава

Минздрав проверил почти 54 000 дел мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и выбрал 781 дело для пересмотра.

Кроме этого, проверки касались решений МСЭК в отношении мужчин в возрасте от 25 до 50 лет со II и III группами инвалидности. Комиссия разобрала почти 38 000 дел и отобрала для пересмотра 543 дела.

Министерство здравоохранения сообщило, что сейчас обработано 18 779 медико-экспертных дел, из которых в 3 146 случаях решения МСЭК признали сомнительными и назначили дополнительную экспертизу. По результатам этих проверок экспертные заключения в 74 делах были пересмотрены и отменены.

В 38 случаях ІІ группа инвалидности отменена и установлена ІІІ группа. В 36 случаях группа инвалидности снята.

Ответ Минздрава на запрос СМИ / Фото "Украинских новостей"

Сейчас правоохранительные органы в рамках уголовного производства проводят проверку Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии.

Напоминаем, журналисты разоблачили врачей МСЭК, которые владеют роскошной недвижимостью и автомобилями Tesla. После этого глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал проверку 3,5 тысяч решений МСЭК по инвалидности мужчин, с целью выявления злоупотреблений во время войны.

Ранее стало известно, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность у председателя МСЭК Татьяны Крупы, "крышуя" коррупционную схему Крупы в МСЭК и Пенсионном фонде.