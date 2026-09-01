НАБУ и САП проверят законность средств, внесенных в качестве залога за Ермака и других фигурантов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проверят происхождение средств, поступавших на счета Высшего антикоррупционного суда в качестве залога за подозреваемых по ряду дел. В частности, правоохранительные органы проверят законность денежных средств, внесенных в пользу бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщил руководитель САП Александр Клименко в интервью YouTube-каналу "Есть вопросы", антикоррупционеры имели определенные подозрения относительно финансовых операций в рамках некоторых расследований и планируют отследить цепочку появления этих средств.

Какие подробности?

"Вопрос довольно интересный. У нас были там определенные подозрения относительно внесения тех или иных залогов в рамках наших расследований, и мы будем проверять это, насколько это возможно. Постфактум – а не в режиме реального времени – подтвердить все это сложнее, но в принципе в этом направлении мы будем двигаться", – заявил Александр Клименко.

Механизм финансового мониторинга банков

Глава ведомства подчеркнул, что для анализа таких транзакций существует отработанная и действенная процедура. Финансовый мониторинг в банковских учреждениях контролирует переводы на счета физических и юридических лиц и информирует о подозрительных действиях Государственную службу финансового мониторинга.

Механизм существует. Он достаточно эффективен, если работает в соответствии с законом и не допускается какое-либо ручное вмешательство. Проводится мониторинг средств, как они поступают на банковские счета тех или иных физических лиц, ФЛП, юридических лиц. Этим занимается подразделение финансового мониторинга в самом банке,

– отметил руководитель САП.

По словам Клименко, проверка денежных потоков коснется многих уголовных дел, а не только расследования в отношении бывшего главы Офиса президента.

Проверка без регистрации уголовных производств

Антикоррупционные органы нередко инициируют подобные процедуры непосредственно из-за обращения в государственные финансовые органы. Это позволяет проследить путь денег еще до официального открытия нового производства.

В то же время руководитель САП воздержался от преждевременных оценок возможной манипуляции с уплатой залога за Андрея Ермака, отметив необходимость сначала собрать надлежащие доказательства.

Не хочу выдвигать какие-либо теории или версии. Нужно собрать какой-то определенный фактаж и потом уже с этим работать и делать выводы,

– подчеркнул Александр Клименко.

Контекст громких расследований

Напомним, ранее мы писали, что в мае НАБУ и САП сообщили о подозрении экскерующему Офису президента Андрею Ермаку по делу о легализации 460 миллионов гривен во время строительства коттеджного городка Династия. Тогда для внесения залога в размере 140 миллионов гривен аккумулировали ресурсы из разных источников во властной вертикали.

Кроме того, похожая ситуация разворачивалась вокруг бывшего министра энергетики Германа Галущенко, при котором в июне внесли 150 миллионов гривен залога малоизвестные компании. Позже антикоррупционные органы задокументировали схему сбора и легализации этих средств.