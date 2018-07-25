Проверка общественного транспорта в Харькове: первые итоги

В Украине проверяют общественный транспорт. И первые результаты шокируют – водители массово ездят без лицензий и пренебрегают отдыхом. Третий день транспорт проверяют и на Харьковщине. Там обнаружили уже 40 нарушителей, а это каждый третий случай.

В Харькове есть участки, через которые направляются междугородные и международные автобусы. Водители такого транспорта говорят, что к таким проверкам привыкли, считают их нормой. Они пытаются следить за исправностью автобусов и за наличием всех документов, потому что штрафы в ЕС в несколько раз больше.

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"Меня за один день проверили 5 раз. Это надо контролировать, но хотя бы раз в год. А то бывает такое, что каждую неделю", – сказал водитель Владимир Мусенко.

Ежедневно в Харькове работают три наряда с патрульными и работниками Укртрансбезопасности. За первые 3 суток проверили около 150 машин. Они констатируют, что почти треть – нарушители. Больше всего нарушений – отсутствие разрешительных документов. А еще водители не используют листы режима труда и отдыха, так называемые водительские "шайбы".

Мы в настоящее время не можем установить, переработал ли водитель, или сделал отдых, как того требует законодательство,

– рассказал специалист отдела госконтроля Укртрансбезопасности Харьковщины Роман Фролов.

Наибольшим выявленным нарушением стало отсутствие лицензии на перевозку пассажиров. Патрульные констатируют, что большинство украинских нелегальных перевозчиков пользуются пробелом в законе. И легковые, по документам, машины используют для пассажирских перевозок.

Каждое нарушение возвращется штрафом для фирмы-перевозчика. Если оно будет грубым, водителя снимут с маршрута, и дальше их повезет уже другой водитель. За полгода в области произошло уже 18 аварий с автобусами.

Напомним, 21 июля первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, во время срочной селекторного совещания, посвященного состояния безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство внутренних дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.

С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Работники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей. Обнаружено около трех тысяч технически неисправных автобусов.