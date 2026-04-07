Украинцев могут проверять на Пасху: полиция объяснила причину: полиция объяснила причину

Украинцев могут проверять на Пасху: полиция объяснила причину
- На Пасху украинская полиция будет работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан, проводя выборочные проверки в местах массового скопления.
- Основное внимание правоохранителей будет сосредоточено на обеспечении правопорядка вблизи храмов, на улицах и автодорогах.
В период Пасхи в Украине правоохранители будут работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан. Полиция может проводить выборочные проверки в местах массового скопления людей, в частности возле храмов.
Такие меры направлены на недопущение провокаций в условиях военного положения. Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.
Смотрите также Никогда не делайте это на Пасхальный понедельник в Польше: выпишут штраф
Что известно о проверках полиции на Пасху?
В Национальной полиции Украины сообщили, что традиционно во время пасхальных праздников усиливают меры безопасности по всей стране. Основное внимание правоохранителей будет сосредоточено на местах проведения богослужений, улицах и автодорогах.
Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис отметила, что главной задачей является обеспечение правопорядка и безопасности граждан. По ее словам, экипажи полиции будут максимально приближены к местам скопления людей, в частности вблизи храмов.
Национальная полиция, как и ежегодно, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений,
– заявила Гирдвилис.
В то же время правоохранители не исключают проведения превентивных мероприятий. Речь идет о выборочных поверхностных проверках граждан, которые будут осуществляться исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности во время празднований.
В полиции также подчеркивают, что даже в праздничные дни угроза со стороны России остается актуальной. Именно поэтому граждан призывают быть особенно внимательными и ответственными.
Правоохранители напоминают о необходимости не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и способствовать полицейским в выполнении их обязанностей. Это позволит минимизировать риски и обеспечить спокойное празднование для всех.
Будет ли перемирие на Пасху?
Президент Владимир Зеленский заявил, что перспективы перемирия на Пасху остаются маловероятными из-за действий России. По его словам, Украина неоднократно предлагала прекращение огня хотя бы на период праздников, однако Москва в очередной раз отказалась от таких инициатив.
Основанием для этого заявления стала очередная атака на Одессу в ночь на 6 апреля, в результате которой погибли люди и есть раненые. Зеленский отметил, что для России "нет ничего святого", и она не демонстрирует готовности к миру даже в символические даты.
В то же время глава государства подчеркнул, что Украина продолжает давить на врага, в частности нанося удары по его экономическим ресурсам. По его словам, именно финансовые потери могут заставить Кремль пересмотреть свою позицию.