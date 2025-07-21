Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Что сказали в СБУ об обысках в САП?

В СБУ отметили, что проводят проверку соблюдения гостайны в САП исключительно в пределах и способом, предусмотренными законодательством, в частности статьей 37 Закона "О государственной тайне".

Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомление с содержанием таких документов в целом,

– говорится в сообщении.

В службе также отметили, что заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации о негласных следственных действий, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными.



"Отдельно обращаем внимание на то, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением закона – в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором", – резюмировали в Службе безопасности Украины.

К слову, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что без официального предупреждения к ним пришли работники СБУ с проверкой, которая совпала с командировкой руководства САП и НАБУ за рубежом. По словам представителей прокуратуры, действия СБУ привели к получению доступа к спецоперациям и негласных следственных действий, что может поставить под угрозу их продолжение.