Проверьте, собран ли "тревожный чемодан": МВД призывает украинцев прислушаться к сиренам

В Министерстве внутренних дел Украины подчеркнули, что паниковать и прятаться в хранилище не нужно, пока нет сирен, но советует иметь готовые вещи первой необходимости.

В МВД советуют украинцам пока до оповещения сирены находиться дома, но держать готовым "тревожный чемодан"

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"Пока сирены нет, пусть граждане находятся дома. Как только будет сигнал оповещения. Для своего успокоения пусть сейчас зайдут на сайт ГСЧС, там прописаны инструкции. Там прописано, что нужно делать после того, как услышали сигнал оповещения. И пусть проверят тревожный чемоданчик, или у всех он собран, и все ли там вещи", – сказала спикер МВД Елена Матвеева.

Ранее в КГГА сообщали, как действовать, если в городах начнут действовать сирены:

оповещать население могут с помощью машин с громкоговорителем, а также сирен;

информацию киевляне смогут получить с помощью телевизора и радио;

объявят о чрезвычайной ситуации, месте и времени ее возникновения, очерчат территорию зоны поражения;

украинцам дадут рекомендации, что делать и стоит ли прятаться в хранилища.

Что положить в тревожный рюкзак / Инфографика 24 канала