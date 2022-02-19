Провоцируют и блокируют дорожные коридоры: пограничники о работе КПВВ на Донбассе

Украинские пограничники говорят, что по всей линии разграничения на Донбассе пророссийские боевики устраивают многочисленные провокации. Оккупанты продолжают полностью блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров.

В Госпогранслужбе говорят, что на подконтрольной Украине территории все КПВВ функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. На всех пунктах пропуска достаточное количество украинских пограничных нарядов.

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Ежедневный пропуск осуществляют только в КПВВ "Станица Луганская"

Ежедневно пропуск через линию разграничения осуществляется только в "Станице Луганской". За неделю интенсивность пересечения линии разграничения увеличилась незначительно – на 6%.

Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 261 человек, а на контролируемую территорию – 6 112 человек,

– отчитались в ГПСУ.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают людей только дважды в неделю – в понедельник и в пятницу. Кроме того, именно в этом пункте пропуска пограничники трижды поймали желающих дать взятку.

Люди хотели пересечь границу с суммой больше установленной. Также они не хотели, чтобы правоохранители сообщали о документах, выданных оккупантами.

На КПВВ "Счастье" под обстрел попала гуманитарная колонна

Накануне через КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое" проехали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста. На оккупированные территории доставили около 128 тонн товаров медицинского назначения, детского питания и мебели.

Однако именно в Счастье под обстрел оккупантов попала гуманитарная колонна, доставившая груз от ООН в временно оккупированный Луганск.

Пограничники перевели гражданский персонал в укрытие, благодаря чему потери удалось избежать. Уже после того как ситуация стабилизировалась, пропуск водителей продолжили.

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Обострение на Донбассе: последние новости

17 – 18 февраля оккупанты устроили усиленные обстрелы на Донбассе. Они открывали огонь по украинским позициям, а также по объектам инфраструктуры.

Пострадали детский сад и школа.

18 февраля главари донецких и луганских боевиков объявили об эвакуации местного населения.

Людей автобусами доставляют в Ростовскую область.

На оккупированных территориях объявили всеобщую мобилизацию.

Украина уверяет, что никакого силового наступления на Донбасс не планирует.

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