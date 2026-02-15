Проводятся следственные действия, – НАБУ прокомментировало снятие Галущенко с поезда
- НАБУ подтвердило задержание эксминистра энергетики Германа Галущенко на границе в рамках расследования дела "Мидас".
- Ярослав Железняк предположил, что Галущенко вручат подозрение.
Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
В бюро заявили, что эксминистр энергетики Украины задержан при попытке пересечения государственной границы.
Что известно о задержании Галущенко?
В НАБУ уточнили, что задержание бывшего чиновника произошло в рамках расследования дела "Мидас".
Продолжаются первоочередные следственные действия, совершаемые в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. Детали впоследствии,
– заявили в антикоррупционном органе.
К слову, нардеп Ярослав Железняк считает, что Герману Галущенко вручат подозрение.
Справка: Бывший министр энергетики имеет право уезжать за границу, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Они вместе с матерью живут в Швейцарии.
- Заметим, что 10 ноября 2025 к Герману Галущенко, тогдашнему министру юстиции, пришли с обысками. Хотя никакого подозрения он не получил, его уволили с должности министра.
- По словам самого Галущенко, он является свидетелем по делу "Мидас" и давал показания на допросе. Это были формальные процессуальные деяния.
- Кроме того, он опроверг информацию, что якобы Тимур Миндич оказывал на него влияние и защищал перед президентом. Галущенко утверждал, что все его встречи и разговоры с бизнесменом носили бытовой характер. Они познакомились в 2017 – 2018 годах через детей, которые учились в одном классе.
- Напомним, что в ноябре НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, теневая организация получала "откаты" от контрактов с поставщиками, общая сумма которых могла достигать около 100 миллионов долларов США. Тимур Миндич – ключевой фигурант и один из лидеров схемы.