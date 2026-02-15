Проводятся следственные действия, – НАБУ прокомментировало снятие Галущенко с поезда

Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

В бюро заявили, что эксминистр энергетики Украины задержан при попытке пересечения государственной границы.

Что известно о задержании Галущенко?

В НАБУ уточнили, что задержание бывшего чиновника произошло в рамках расследования дела "Мидас".

Продолжаются первоочередные следственные действия, совершаемые в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. Детали впоследствии,

– заявили в антикоррупционном органе.

К слову, нардеп Ярослав Железняк считает, что Герману Галущенко вручат подозрение.

Справка: Бывший министр энергетики имеет право уезжать за границу, поскольку у него трое несовершеннолетних детей. Они вместе с матерью живут в Швейцарии.