После возобновления международного сообщения проводники Укрзализныци попались на контрабанде

Пограничники и таможенники железнодорожного пункта пропуска в Чопе во время проверки поезда рейса "Киев – Вена" 4 июня обнаружили незаконную партию табачных изделий.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик сообщил, что сейчас по данному факту проводится проверка.

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Он отметил: если установят, что к контрабанде сигарет причастны проводники – их сразу уволят с занимаемых должностей.

Таким не место на железной дороге. Кроме того, поручил ответственному члену правления за пассажирские перевозки усилить меры для предупреждения такого позорного явления,

– сказал Иван Юрик.

И.о. главы правления Укрзализныци добавил, что эту работу нужно провести "максимально оперативно и эффективно".

График рейса "Киев – Вена"

С 1 июня Укрзализныця возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией.

С 1 июня поезд рейса "Киев – Вена" будет курсировать ежедневно по следующему графику:

будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

В ведомстве добавили, что билеты на поезд Киев – Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

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